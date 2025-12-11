Manchester City venció al Real Madrid en Champions y complicó a Xabi Alonso

Manchester City le ganó por 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 6 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026, que se puede volver a ver por el Plan Premium Disney+ (solo para Sudamérica) y sumó tres puntos, pero además sumió al Merengue en la incertidumbre por el futuro de Xabi Alonso.

El entrenador llegaba muy cuestionado al encuentro no solo por una curiosa derrota como local frente al Celta el pasado fin de semana, sino por la acumulación de resultados irregular que le hicieron perder el liderazgo en LaLiga.

Así que una victoria para los Merengues hubiese ayudado a despejar las dudas. Y parecían saberlo, porque el equipo salió con mucho ímpetu y le hizo pasar mal un mal rato a los Citizens desde el comienzo.

Así llegó la ventaja, consecuente con lo que se veía dentro del campo de juego. El equipo de Guardiola no podía encontrar la pelota y sufría la presión de la Casablanca. Aún sin Mbappé, tanto Vinícius como Rodrygo inquietaban arriba y más con espacios, como surgió el gol. A los 28', Carreras la robó en un ataque del City, jugó con Bellingham y este abrió para Rodrygo, que sacó un remate cruzado abajo directo a la red.

La conquista trajo una tranquilidad tan efímera que se esfumó rápidamente, porque el City logró una rápida remontada. Lo que demolió al equipo de Xabi fue la forma: dos goles prácticamente regalados por su equipo que los de Guardiola no le perdonaron.

Siete minutos después del 1-0, el Madrid, literalmente, se hizo dos goles solo: el primero se lo regaló Courtois a Nico O'Reilly, quien aprovechó para igualar rápido las acciones tras un error del arquero. En un córner, Josko Gvardiol ganó por arriba, cabeceó abajo y el belga dejó servido un rebote injustificable, para que el futbolista del City corrigiera y definiera para el empate.

Y a los 43', Haaland amplió distancias luego de un penal insólito de Rüdiger sobre él, tras tomarlo en una pelota parada con poco disimulo. El noruego, tras revisión del VAR, tuvo su chance y no perdonó desde los doce pasos.

El Madrid tenía todo el complemento para ir a buscarlo y no supo o no pudo hacerlo. Ni con los cambios, ni con las ganas pudo el Madrid incomodar y el malhumor se hacía presente en el Bernabéu. Un cabezazo de Endrick sobre el final fue lo más claro de la Casablanca, directo al travesaño, entre lo poco que ofendió el local.

Manchester City, con muy poco, dio el golpe en la capital española y perfila su clasificación entre los primeros ocho. El Madrid quedó en la cornisa del play-in y, si bien no pasa mal en Champions, lo que le preocupa es LaLiga, donde debe recuperar regularidad y no alejarse de Barcelona, líder y eterno rival. La pregunta es pertinente: ¿Habrá un capítulo más para Xabi Alonso para revertir este momento?

Con información de ESPN