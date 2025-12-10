El documento constituye una herramienta accesible y de consulta pública, que reúne más de treinta años de legislación provincial sobre la temática, para fortalecer la transparencia, la inclusión y el ejercicio de derechos.
Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta
Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función a partir del día de la fecha y hasta el 10 de diciembre de 2027.Salta10/12/2025
Asimismo, se eligió como Vicepresidente al Dr. José Gabriel Chibán y como Vicepresidenta segunda a la Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, ambos por el mismo período.
De esta forma, la Corte de Justicia quedará integrada de la siguiente manera: Teresa Ovejero Cornejo (presidenta), José Gabriel Chibán (vicepresidente), Adriana Rodríguez Faraldo (vicepresidenta segunda), María Alejandra Gauffin, María Edit Nallim, Sergio Fabián Vittar y Pablo López Viñals.
Argentina y los DD HH: discapacidad, el caso más claro del retroceso en la era Milei
El abogado Marcelo Nieto Martínez advirtió en Aries que las políticas hacia personas con discapacidad representan “un retroceso” y violan estándares constitucionales.
“El siniestro vial es el crimen perfecto”: PAVICEI reclama penas más duras para conductores alcoholizados
Sonia Méndez advirtió que los conductores ebrios “nunca van presos” y pidió modificar el Código Penal. La organización participa en las charlas obligatorias para quienes pierden la licencia por alcoholemia.
Fiestas clandestinas: buscan castigos más duros ante el aumento de eventos sin controlSalta10/12/2025
La iniciativa presentada en Diputados por Guillermo Kripper plantea actualizar el Código Contravencional, prohibir el ingreso de menores y agravar sanciones cuando haya lucro o reincidencia.
El exintendente Ernesto “Kila” Gonza condenado por delitos de corrupción, fraude a la administración pública y peculado de trabajos y servicios, asumió como concejal pese a la condena y otras causas aún pendientes.
Será este jueves de 9 a 13 para eliminar criaderos del mosquito del dengue. Habrá acciones de educación ambiental y separación de residuos.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.