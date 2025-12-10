Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta

Asimismo, se eligió como Vicepresidente al Dr. José Gabriel Chibán y como Vicepresidenta segunda a la Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, ambos por el mismo período.

De esta forma, la Corte de Justicia quedará integrada de la siguiente manera: Teresa Ovejero Cornejo (presidenta), José Gabriel Chibán (vicepresidente), Adriana Rodríguez Faraldo (vicepresidenta segunda), María Alejandra Gauffin, María Edit Nallim, Sergio Fabián Vittar y Pablo López Viñals.