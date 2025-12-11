El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, pidió "calma" y "tiempo" a la afición tras la derrota 2-1 ante el Manchester City por la Champions League, lo que significó solo dos victorias en sus últimos ocho partidos.
Nicolás Ramírez arbitrará la final Racing vs. Estudiantes
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la designación de Nicolás Ramírez como el árbitro principal para la gran final del Torneo Clausura 2025 entre Racing Club y Estudiantes de La Plata.Deportes11/12/2025
La AFA designó los árbitros de la gran final del Torneo Clausura 2025, que protagonizarán Racing y Estudiantes.
La definición se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre a las 21:00 (ARG), en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con transmisión en vivo de ESPN Premium para Argentina.
¿Quién será el árbitro de Racing vs. Estudiantes?
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
- Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo
- Quinto árbitro: Mariana Dure
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Hernán Mastrángelo
Así llegan los equipos
Racing lleva una docena de partidos sin conocer la derrota en el campeonato, los cuales se componen de ocho victorias y cuatro empates tras imponerse por la mínima contra Boca en La Bombonera. Los de Gustavo Costas van por el 19º trofeo a nivel ligas en la historia racinguista, además del 34º de forma nacional.
Estudiantes sorprendió a todos tras su agónica clasificación a octavos de final y se encargó de ganar los tres partidos fuera de La Plata, resaltando el 1-0 sobre su clásico Gimnasia en el bosque como lo más reciente. Ahora, los liderados por Eduardo Domínguez quieren la séptima estrella liguera y la duodécima midiendo todos los campeonatos locales.
En el historial entre ambos, jugaron 193 partidos entre sí, donde ambos equipos ganaron 73 partidos respectivamente e igualaron en 47. El igualado historial se puede desempatar midiendo sus enfrentamientos en el profesionalismo (181), ya que el “León” ganó en 69 ocasiones contra 68 del blanquiceleste.
El último antecedente
En la fase regular del Clausura 2025, el 26 de julio, Estudiantes se impuso por la mínima diferencia en Avellaneda con gol de Guido Carrillo.
Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo
Racing y Estudiantes se enfrentan el sábado 13 de diciembre con la transmisión en vivo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina, y el Plan Premium Disney+ para el resto de Latinoamérica. El partido arranca a las 21:00 (ARG, CHI, URU) y 19:00 (COL, PER, ECU).
Manchester City derrotó 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 6 de la UEFA Champions League 2025-2026, una victoria que profundiza la crisis en la 'Casa Blanca'..
El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, realizará una gira internacional en India entre el 13 y el 15 de diciembre como figura central del GOAT India Tour 2025.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) aprobó este miércoles 10 de diciembre de 2025 la grabación de todas las reuniones de su Comité Ejecutivo.
Ya están los 64 equipos que disputarán el torneo más federal del país y el azar ya determinó el camino de todos ellos a la gran final. Gimnasia y Tiro jugará 32avos de final ante el Lobo Mendocino.
Ubaldo Matildo "Pato" Fillol, histórico arquero y campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, sorprendió al anunciar en redes sociales que, a sus 75 años, retomó los estudios secundarios.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.