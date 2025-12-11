Nicolás Ramírez arbitrará la final Racing vs. Estudiantes

La AFA designó los árbitros de la gran final del Torneo Clausura 2025, que protagonizarán Racing y Estudiantes.

La definición se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre a las 21:00 (ARG), en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con transmisión en vivo de ESPN Premium para Argentina.

¿Quién será el árbitro de Racing vs. Estudiantes?

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Quinto árbitro: Mariana Dure

VAR: Hector Paletta

AVAR: Hernán Mastrángelo

Así llegan los equipos

Racing lleva una docena de partidos sin conocer la derrota en el campeonato, los cuales se componen de ocho victorias y cuatro empates tras imponerse por la mínima contra Boca en La Bombonera. Los de Gustavo Costas van por el 19º trofeo a nivel ligas en la historia racinguista, además del 34º de forma nacional.

Estudiantes sorprendió a todos tras su agónica clasificación a octavos de final y se encargó de ganar los tres partidos fuera de La Plata, resaltando el 1-0 sobre su clásico Gimnasia en el bosque como lo más reciente. Ahora, los liderados por Eduardo Domínguez quieren la séptima estrella liguera y la duodécima midiendo todos los campeonatos locales.

En el historial entre ambos, jugaron 193 partidos entre sí, donde ambos equipos ganaron 73 partidos respectivamente e igualaron en 47. El igualado historial se puede desempatar midiendo sus enfrentamientos en el profesionalismo (181), ya que el “León” ganó en 69 ocasiones contra 68 del blanquiceleste.

El último antecedente

En la fase regular del Clausura 2025, el 26 de julio, Estudiantes se impuso por la mínima diferencia en Avellaneda con gol de Guido Carrillo.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

Racing y Estudiantes se enfrentan el sábado 13 de diciembre con la transmisión en vivo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina, y el Plan Premium Disney+ para el resto de Latinoamérica. El partido arranca a las 21:00 (ARG, CHI, URU) y 19:00 (COL, PER, ECU).

Con información de ESPN