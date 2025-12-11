La Liga Profesional grabará las reuniones de su Comité Ejecutivo

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, pidió "calma" y "tiempo" a la afición tras la derrota 2-1 ante el Manchester City por la Champions League, lo que significó solo dos victorias en sus últimos ocho partidos.
La Liga Profesional tomó este miércoles una decisión clave para su futuro. A partir de ahora, las diversas reuniones de su Comité Ejecutivo serán grabadas.
Según pudo saber Doble Amarilla, la nueva medida interna busca evitar los rumores y versiones varios que puedan divulgarse de lo que se debate entre los miembros del Comité puertas adentro. También contempla que quienes se ausenten de estas reuniones no queden de esta forma fuera de la agenda.
Las filmaciones que regirán en la Liga fueron dispuestas en la previa del sorteo de la temporada y la Copa Argentina 2026 que tuvo lugar durante el mediodía en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, y contaron con el aval de todos los dirigentes presentes. El único club que no envió representantes a la sede fue Estudiantes de La Plata.
En una votación unánime entre los presentes, la Liga Profesional dio luz verde en Ezeiza a la grabación de sus reuniones de Comité Ejecutivo.
El encuentro contó con la presencia de Marcelo Moretti en representación de San Lorenzo tras meses de polémicas y de crisis institucional en el club y con la ausencia de representantes de Estudiantes de La Plata, en medio de semanas de alta tensión y de cruces entre la dirigencia "pincha" y AFA.
Además, Claudio Tapia tomó la palabra en el encuentro y, además de mostrar detalles sobre el allanamiento que se produjo este martes en AFA y otros clubes, dejó un fuerte mensaje: manifestó que no caerá ante las presiones de quienes quieren quedarse con derechos del fútbol argentino y le fueron negados, según pudo saber Doble Amarilla.
En la reunión de Comité quedaron ratificados los torneos que se pondrán en disputa en la próxima temporada: torneos Apertura y Clausura (con mismo formato que en 2025); Copa Argentina; Trofeo de Campeones (ganadores de Apertura y Clausura); Supercopa Internacional (primero de la tabla general ahora conocido como "campeón de Liga" con el ganador del Trofeo de Campeones); Supercopa Argentina (ganadores de Trofeo de Campeones y Copa Argentina).
También se suma el título para el "Campeón de Liga" desde esta temporada 2025 en la que se distinguirá al equipo que más puntos acumula en la tabla anual. Este año le fue entregado a Rosario Central. Otro título que se disputará es la Recopa de Campeones entre los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.
