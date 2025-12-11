La Liga Profesional grabará las reuniones de su Comité Ejecutivo

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) aprobó este miércoles 10 de diciembre de 2025 la grabación de todas las reuniones de su Comité Ejecutivo.

Deportes11/12/2025

360

La Liga Profesional tomó este miércoles una decisión clave para su futuro. A partir de ahora, las diversas reuniones de su Comité Ejecutivo serán grabadas.

Según pudo saber Doble Amarilla, la nueva medida interna busca evitar los rumores y versiones varios que puedan divulgarse de lo que se debate entre los miembros del Comité puertas adentro. También contempla que quienes se ausenten de estas reuniones no queden de esta forma fuera de la agenda.

Las filmaciones que regirán en la Liga fueron dispuestas en la previa del sorteo de la temporada y la Copa Argentina 2026 que tuvo lugar durante el mediodía en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, y contaron con el aval de todos los dirigentes presentes. El único club que no envió representantes a la sede fue Estudiantes de La Plata.

En una votación unánime entre los presentes, la Liga Profesional dio luz verde en Ezeiza a la grabación de sus reuniones de Comité Ejecutivo.
 
El encuentro contó con la presencia de Marcelo Moretti en representación de San Lorenzo tras meses de polémicas y de crisis institucional en el club y con la ausencia de representantes de Estudiantes de La Plata, en medio de semanas de alta tensión y de cruces entre la dirigencia "pincha" y AFA.

copa-argentina_862x485Se sorteó la Copa Argentina 2026: El Albo enfrentará a Gimnasia de Mendoza

Además, Claudio Tapia tomó la palabra en el encuentro y, además de mostrar detalles sobre el allanamiento que se produjo este martes en AFA y otros clubes, dejó un fuerte mensaje: manifestó que no caerá ante las presiones de quienes quieren quedarse con derechos del fútbol argentino y le fueron negados, según pudo saber Doble Amarilla.

En la reunión de Comité quedaron ratificados los torneos que se pondrán en disputa en la próxima temporada: torneos Apertura y Clausura (con mismo formato que en 2025); Copa Argentina; Trofeo de Campeones (ganadores de Apertura y Clausura); Supercopa Internacional (primero de la tabla general ahora conocido como "campeón de Liga" con el ganador del Trofeo de Campeones); Supercopa Argentina (ganadores de Trofeo de Campeones y Copa Argentina).

También se suma el título para el "Campeón de Liga" desde esta temporada 2025 en la que se distinguirá al equipo que más puntos acumula en la tabla anual. Este año le fue entregado a Rosario Central. Otro título que se disputará es la Recopa de Campeones entre los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

Con información de Doble Amarilla

 

Te puede interesar
Lo más visto
360

Úbeda quiere seguir en Boca, Riquelme define

Deportes10/12/2025

Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail