Se sorteó la Copa Argentina 2026: El Albo enfrentará a Gimnasia de Mendoza

La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos de final en el sorteo que se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza. El torneo más federal del país, ya confirmó a los 64 equipos que participarán del torneo en 2026, y la suerte ya determinó el destino de cada uno de ellos en el cuadro definitivo de la competencia. Enterate de los detalles.

La 14° edición comenzará a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será Independiente Rivadavia ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato. Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.

Gimnasia y Tiro será el único equipo salteño en clasificar para participar de la competencia. El Albo enfrentará a Gimnasia de Mendoza.

Todos los cruces de la Copa Argentina 2026

Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy

River vs. Ciudad de Bolívar

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

Huracán vs. Olimpo

Racing vs. San Martín (F)

Independiente vs. Atenas (RC)

Platense vs. Argentino (Monte Maíz)

Argentinos Juniors vs. Midland

Banfield vs. Real Pilar

Lanús vs. Sarmiento (LB)

Talleres vs. Argentino de Merlo

Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Tigre vs. Claypole

Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros

Newell´s vs. Acassuso

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

Central Córdoba vs. Gimnasia (J)

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Instituto vs. Atlanta

Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

Unión vs. Agropecuario

Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever

Sarmiento vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Barracas Central vs. Temperley

Riestra vs. Deportivo Maipú

Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta