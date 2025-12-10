Se sorteó la Copa Argentina 2026: El Albo enfrentará a Gimnasia de Mendoza

Ya están los 64 equipos que disputarán el torneo más federal del país y el azar ya determinó el camino de todos ellos a la gran final. Gimnasia y Tiro jugará 32avos de final ante el Lobo Mendocino.

La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos de final en el sorteo que se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza. El torneo más federal del país, ya confirmó a los 64 equipos que participarán del torneo en 2026, y la suerte ya determinó el destino de cada uno de ellos en el cuadro definitivo de la competencia. Enterate de los detalles.

La 14° edición comenzará a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será Independiente Rivadavia ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato. Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.

Gimnasia y Tiro será el único equipo salteño en clasificar para participar de la competencia. El Albo enfrentará a Gimnasia de Mendoza.

Todos los cruces de la Copa Argentina 2026

Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy
River vs. Ciudad de Bolívar
San Lorenzo vs. Deportivo Rincón
Huracán vs. Olimpo
Racing vs. San Martín (F)
Independiente vs. Atenas (RC)
Platense vs. Argentino (Monte Maíz)
Argentinos Juniors vs. Midland
Banfield vs. Real Pilar
Lanús vs. Sarmiento (LB)
Talleres vs. Argentino de Merlo
Belgrano vs. Atlético de Rafaela
Vélez vs. Deportivo Armenio
Tigre vs. Claypole
Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó  
Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
Newell´s vs. Acassuso
Rosario Central vs. Sportivo Belgrano 
Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
Central Córdoba vs. Gimnasia (J)
Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
Instituto vs. Atlanta
Estudiantes (RC) vs. San Martín (T) 
Godoy Cruz vs. Deportivo Morón 
San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn 
Unión vs. Agropecuario
Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever
Sarmiento vs. Tristán Suárez
Aldosivi vs. San Miguel
Barracas Central vs. Temperley
Riestra vs. Deportivo Maipú
Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta

