El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, pidió "calma" y "tiempo" a la afición tras la derrota 2-1 ante el Manchester City por la Champions League, lo que significó solo dos victorias en sus últimos ocho partidos.
India construye estatua gigante a Lionel Messi
El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, realizará una gira internacional en India entre el 13 y el 15 de diciembre como figura central del GOAT India Tour 2025.Deportes11/12/2025
Lionel Messi viene de sumar un nuevo trofeo a su palmarés tras la conquista del campeonato de la MLS en Inter Miami. Tras su conquista en Estados Unidos, el rosarino viajará a India en el marco de una gira internacional que lo tendrá como protagonista.
Se espera que el ‘10’ de la ‘Albiceleste’ y las ‘Garzas’ desembarque en Calcuta para luego pasar por Mumbai y la capital Nueva Delhi. En la primera ciudad mencionada se aguarda por su presencia en el Salt Lake Stadium, con capacidad para 70.000 personas, además de la inauguración de una imponente estatua en su honor.
Un club local se encargó de impulsar la construcción de la estructura de 21 metros de alto, que fue realizado por al artista Monti Paul con fibra de vidrio. La obra, erigida con la postal de Messi levantando la Copa del Mundo, llevó meses de construcción y estará cerca de otra estatua en homenaje de Diego Armando Maradona.
Otro reconocimiento para el jugador de 38 años consiste en el descubrimiento de un mural gigante, aunque por motivos de seguridad, Messi no estará en el lugar y seguirá estos actos desde un hotel en la ciudad que tiene una población superior a las 15.000.000 de personas.
El campeón del mundo en Qatar 2022 será la figura central del GOAT India Tour 2025, una gira que se desarrollará entre el 13 y el 15 de diciembre y que promete convertirse en uno de los acontecimientos más importantes en la historia deportiva y cultural del gigante asiático.
"Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, prácticas de fútbol de chicos, un torneo de pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos de Calcuta, Mumbai, Nueva Delhi y quizás alguna ciudad más… También tendré el honor de compartir con grandes estrellas y las principales figuras del país. Gracias por hacer posible esta vuelta después de 14 años", expresó Messi al anunciarlo oficialmente en sus redes sociales.
El recorrido del tour tendrá paradas en Calcuta, Ahmedabad, Mumbai y Nueva Delhi, donde el rosarino desplegará una agenda inédita: conciertos, clínicas de fútbol, festivales gastronómicos y hasta un partido de pádel en el mítico Brabourne Stadium.
El cierre será con un encuentro con el primer ministro Narendra Modi. Además, en Calcuta, el Salt Lake Stadium revivirá la historia: allí donde Messi jugó con la Selección en 2011, ahora será escenario de la “GOAT Cup” y el “GOAT Concert”, junto a leyendas locales como Sourav Ganguly, Bhaichung Bhutia y Leander Paes. En Mumbai, se prevé que comparta escenario con estrellas como Shah Rukh Khan, Sachin Tendulkar y figuras de Bollywood, en un cruce pensado para unir la cultura india con la argentina.
Con información de Doble Amarilla
Manchester City derrotó 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 6 de la UEFA Champions League 2025-2026, una victoria que profundiza la crisis en la 'Casa Blanca'..
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la designación de Nicolás Ramírez como el árbitro principal para la gran final del Torneo Clausura 2025 entre Racing Club y Estudiantes de La Plata.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) aprobó este miércoles 10 de diciembre de 2025 la grabación de todas las reuniones de su Comité Ejecutivo.
Ya están los 64 equipos que disputarán el torneo más federal del país y el azar ya determinó el camino de todos ellos a la gran final. Gimnasia y Tiro jugará 32avos de final ante el Lobo Mendocino.
Ubaldo Matildo "Pato" Fillol, histórico arquero y campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, sorprendió al anunciar en redes sociales que, a sus 75 años, retomó los estudios secundarios.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.