India construye estatua gigante a Lionel Messi

Lionel Messi viene de sumar un nuevo trofeo a su palmarés tras la conquista del campeonato de la MLS en Inter Miami. Tras su conquista en Estados Unidos, el rosarino viajará a India en el marco de una gira internacional que lo tendrá como protagonista.

Se espera que el ‘10’ de la ‘Albiceleste’ y las ‘Garzas’ desembarque en Calcuta para luego pasar por Mumbai y la capital Nueva Delhi. En la primera ciudad mencionada se aguarda por su presencia en el Salt Lake Stadium, con capacidad para 70.000 personas, además de la inauguración de una imponente estatua en su honor.

Un club local se encargó de impulsar la construcción de la estructura de 21 metros de alto, que fue realizado por al artista Monti Paul con fibra de vidrio. La obra, erigida con la postal de Messi levantando la Copa del Mundo, llevó meses de construcción y estará cerca de otra estatua en homenaje de Diego Armando Maradona.

Otro reconocimiento para el jugador de 38 años consiste en el descubrimiento de un mural gigante, aunque por motivos de seguridad, Messi no estará en el lugar y seguirá estos actos desde un hotel en la ciudad que tiene una población superior a las 15.000.000 de personas.

El campeón del mundo en Qatar 2022 será la figura central del GOAT India Tour 2025, una gira que se desarrollará entre el 13 y el 15 de diciembre y que promete convertirse en uno de los acontecimientos más importantes en la historia deportiva y cultural del gigante asiático.

"Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, prácticas de fútbol de chicos, un torneo de pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos de Calcuta, Mumbai, Nueva Delhi y quizás alguna ciudad más… También tendré el honor de compartir con grandes estrellas y las principales figuras del país. Gracias por hacer posible esta vuelta después de 14 años", expresó Messi al anunciarlo oficialmente en sus redes sociales.

El recorrido del tour tendrá paradas en Calcuta, Ahmedabad, Mumbai y Nueva Delhi, donde el rosarino desplegará una agenda inédita: conciertos, clínicas de fútbol, festivales gastronómicos y hasta un partido de pádel en el mítico Brabourne Stadium.

El cierre será con un encuentro con el primer ministro Narendra Modi. Además, en Calcuta, el Salt Lake Stadium revivirá la historia: allí donde Messi jugó con la Selección en 2011, ahora será escenario de la “GOAT Cup” y el “GOAT Concert”, junto a leyendas locales como Sourav Ganguly, Bhaichung Bhutia y Leander Paes. En Mumbai, se prevé que comparta escenario con estrellas como Shah Rukh Khan, Sachin Tendulkar y figuras de Bollywood, en un cruce pensado para unir la cultura india con la argentina.

Con información de Doble Amarilla

