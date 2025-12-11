“Es el fin del sistema educativo nacional y federal” y sitúa a la educación en “una lógica de sálvese quien pueda”. Eso advierten especialistas en materia de educación sobre el proyecto libertario.
Petroleros convocan a movilizar contra YPF por "abandono"
El principal detonante es la venta del yacimiento más productivo, Manantiales Behr, por 500 millones de dólares, cuyos fondos, según el gremio, se irán "sin dejar ninguna inversión a cambio".Política11/12/2025
El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut convocó a una movilización general para el próximo lunes en la Administración de Kilómetro 3, con el objetivo de enviar un mensaje contundente a YPF por lo que considera un proceso de abandono de Comodoro Rivadavia tras casi 120 años de explotación petrolera.
El principal foco del conflicto es la venta del yacimiento Manantiales Behr, el más productivo de la zona, por un monto de 500 millones de dólares. Según expresó el dirigente, esos fondos “se van de la Cuenca sin dejar ninguna inversión a cambio, dejando a Comodoro desamparada”.
En ese marco, fue especialmente crítico con el presidente de YPF, Horacio Marín, al señalar que la nueva operadora, Rovella Energía, no ha informado cuáles serán sus planes de inversión ni cómo se afrontará el pasivo ambiental. Para el gremio, esta falta de precisiones sugiere que la empresa se estaría llevando el capital sin compromisos futuros con la región.
El referente sindical calificó como “un cuento chino” las promesas en torno al tratamiento del pasivo ambiental y sostuvo que la ausencia de transparencia indicaría que el comprador estaría siendo condicionado por YPF. En ese sentido, afirmó que la empresa quedaría en una posición de “esclavo del sistema”.
Desde el sindicato remarcaron que la defensa de la Cuenca del Golfo San Jorge debe ser un compromiso de toda la comunidad, ya que el futuro económico de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Caleta Olivia depende directamente de estas decisiones. La movilización busca exigir claridad sobre el destino de los fondos y asegurar que la ciudad no quede sin recursos tras la desinversión de la empresa estatal.
“El día lunes se va a movilizar toda la gente y vamos a ver si podemos movilizar todo Comodoro Rivadavia en defensa del último yacimiento productivo que tiene, como lo es Manantiales Behr. Creo que la defensa la tenemos que hacer entre todos, no entre uno o dos”, expresó.
Además, volvió a cuestionar la fuga de capitales y la falta de inversión por parte del comprador. “Se está llevando 500 millones de dólares por la venta de Manantiales y lo que está dejando hoy es prácticamente una ciudad desamparada”, remarcó.
También apuntó contra la falta de información sobre el destino de las futuras inversiones: “El nuevo mandato que tiene esta operadora de no decir dónde va a ir la inversión, de no decir los números que tiene para invertir en la Cuenca, lo único que justifica son los 500 millones de dólares que se lleva Marín a Vaca Muerta”.
Al referirse a las condiciones en que se concretó la venta, fue aún más explícito: “Si vos estás comprando no te pueden poner condiciones y, si te las ponen, o sos un esclavo dentro del sistema, o tu jefe no va a estar acá, va a estar en Neuquén. Eso es lo que indica lo que está pasando ahí”.
Sobre el pasivo ambiental y la responsabilidad de YPF, señaló que “hay que sentarse a hablar con el Gobernador y decirle que el camino no estaba ahí, sino en tener reuniones para ver la inversión y garantías de la nueva operadora en la Cuenca, y resulta que hoy en día no hay nada concreto que diga qué van a dejar para Comodoro”.
Finalmente, al referirse al retiro de la petrolera estatal, sostuvo que “la ciudad creció en base a lo que era la empresa, y hoy termina siendo una venta enorme lo que hace Marín, queriendo ocultarnos todas las cartas a nosotros y mostrando solo lo que él quiere que salga a la luz”.
Con información de El Diario Web
Reforma laboral: el plan del Gobierno para aprobarla y los funcionarios que negociarán los puntos en discusiónPolítica11/12/2025
Milei envió el proyecto y se desbloquea el diálogo para conseguir votos. Bullrich quiere un tratamiento exprés. El nuevo interlocutor designado por Manuel Adorni y la lupa legal que habrá en la Casa Rosada
La CGT se movilizará el 18 de diciembre a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboralPolítica11/12/2025
a Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió una manifestación de rechazo contra la reforma laboral para el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas. El epicentro del reclamo será la Plaza de Mayo.
El proyecto de reforma laboral incluye un marco regulatorio específico que define a los trabajadores de plataformas de delivery y movilidad como "prestadores independientes" y no como empleados en relación de dependencia.
Gianni armó su propio bloque a horas de asumir y acusó al sector parejista de desplazarla. Desde LLA la desautorizaron y afirmaron que su salida fue “una decisión personal”.
a Federación Argentina de Trabajadores de Prensa denunció que la reforma laboral busca "borrar un siglo de derechos" al derogar el Estatuto del Periodista.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.
Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función a partir del día de la fecha y hasta el 10 de diciembre de 2027.