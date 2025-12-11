Retenciones: la reducción sigue sin oficializarse y crece la tensión con el agro

El Gobierno nacional demora la publicación en el Boletín Oficial de la baja de retenciones anunciadas, lo que impacta en la liquidación de exportaciones agrícolas.

La medida fue comunicada el martes y hasta este jueves no había sido plasmada en forma oficial por lo cual la reducción de las alícuotas no está vigente.

Esto provoca una demora en la liquidación de exportaciones, dados que las empresas aguardan el cambio del impuesto para obtener mayores ganancias.

El Gobierno comunicó una baja de retenciones que quedaron de la siguiente manera.

• Soja: de 26% a 24%

• Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

• Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

• Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

• Girasol: de 5,5% a 4,5%

El costo fiscal de la medida es de entre US$500 y US$ 700 millones, según cálculos del sector privado que recibió Agencia Noticias Argentinas.

Esto implica entre un 0,08 y 0,1% del PIB que de alguna manera presiona sobre las cuentas públicas de 2026.