Senado: Luis Juez se suma al oficialismo y fortalece a La Libertad Avanza

El Presidente avaló el proyecto apenas aterrizó en Aeroparque y lo envió al Congreso. Desde el Gobierno aseguran que es “la transformación laboral más grande de la historia”.
El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, confirmó su salida de la bancada del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico, que se integrará al interbloque de La Libertad Avanza (LLA).Política11/12/2025
El senador nacional por Córdoba Luis Juez confirmó este miércoles su salida de la bancada del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico que estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza (LLA).
Con este movimiento, la tropa del oficialismo en el Senado crecerá a 21 integrantes, siendo la segunda minoría en la Cámara alta.
La decisión fue comunicada luego de la visita de Juez al despacho de la nueva jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ubicado en el primer piso del Palacio Legislativo.
Según altas fuentes parlamentarias a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso, la determinación del cordobés obedece a su necesidad de acercarse al Gobierno con la intención última de ser candidato a gobernador de su provincia en 2027 por el oficialismo nacional.
Con el alejamiento de Juez, el bloque del PRO queda reducido a apenas tres miembros: Martín Goerling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.
Por sus diferencias con la estrategia de Mauricio Macri, el senador cordobés ya había renunciado a la presidencia del bloque amarillo en enero de este año, en lo que fue el primer paso para su definitiva ruptura del PRO.
En aquel momento, él ya había confesado su deseo de convertirse en el candidato a gobernador de Javier Milei en 2027. “El candidato de Milei, no sé si de una coalición o de un espacio más amplio, no sé, pero de Milei. Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ‘mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’”, enfatizó por entonces.
Karina Milei y Gabriel Bornoroni impulsan la designación de Gonzalo Roca y Álvaro Martínez tras las elecciones, en una maniobra para disputar espacios clave a la UCR.
La designación coincide con el relanzamiento del gobierno de Javier Milei y el inicio de sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir reformas clave.
El escándalo surgió tras una votación trabada para la presidencia del Concejo, donde el voto de desempate del presidente interino, Américo Ramos, consagró al oficialista Sergio González.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
El proyecto apunta a descentralizar la selección de proyectos hacia las universidades, asegurar eficiencia en el uso de fondos y modernizar la investigación científica.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.