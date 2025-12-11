Senado: Luis Juez se suma al oficialismo y fortalece a La Libertad Avanza

El senador nacional por Córdoba Luis Juez confirmó este miércoles su salida de la bancada del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico que estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza (LLA).

Con este movimiento, la tropa del oficialismo en el Senado crecerá a 21 integrantes, siendo la segunda minoría en la Cámara alta.

La decisión fue comunicada luego de la visita de Juez al despacho de la nueva jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ubicado en el primer piso del Palacio Legislativo.

Según altas fuentes parlamentarias a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso, la determinación del cordobés obedece a su necesidad de acercarse al Gobierno con la intención última de ser candidato a gobernador de su provincia en 2027 por el oficialismo nacional.

Con el alejamiento de Juez, el bloque del PRO queda reducido a apenas tres miembros: Martín Goerling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.

Por sus diferencias con la estrategia de Mauricio Macri, el senador cordobés ya había renunciado a la presidencia del bloque amarillo en enero de este año, en lo que fue el primer paso para su definitiva ruptura del PRO.

En aquel momento, él ya había confesado su deseo de convertirse en el candidato a gobernador de Javier Milei en 2027. “El candidato de Milei, no sé si de una coalición o de un espacio más amplio, no sé, pero de Milei. Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ‘mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’”, enfatizó por entonces.

Con información de Noticias Argentinas