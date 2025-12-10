El Teatro Colón anunció su temporada 2026

El Teatro Colón dio a conocer este martes por la tarde su programación para la temporada 2026, que incluye una variada selección de óperas, conciertos destacados, y un espacio destacado para el ballet.

Bajo la dirección de Julio Bocca, el Ballet Estable del Teatro Colón presentará ocho títulos, y dos de ellos están protagonizados por la argentina Marianela Núñez. Además, en este caso, los espectáculos combinan reposiciones, estrenos argentinos y un estreno mundial.

En marzo se presentará El lago de los cisnes, con coreografía de Raúl Candal; la misma versión estrenada por Bocca en su despedida de 2007. En mayo, llegará el Programa mixto con Études, de Harald Lander; Aftermath, del argentino Demis Volpi y Come in de Aszure Barton, tres obras de los siglos XX y XXI que tendrán su estreno en suelo argentino.

En julio, en tanto, se ofrecerá el estreno argentino de Alicia en el país de las maravillas, la creación de Christopher Wheeldon con producción del Ballet Real de Dinamarca y la Filarmónica de Buenos Aires.

En septiembre se estrenará mundialmente Borges, obra comisionada a Goyo Montero que busca homenajear al gran autor argentino, con música del Gustavo Santaolalla y Owen Belton, que explora temas borgianos a través de la música y la danza. Dos meses más tarde, desembarcará Manon, de Kenneth MacMillan, con producción de los Talleres del Teatro Colón y con participación de la Filarmónica de Buenos Aires.

En diciembre cerrará la temporada El cascanueces, en la versión coreográfica de Silvia Bazilis, con la Orquesta Académica y el Coro de Niños del Teatro Colón.

La temporada de ópera, por su parte, estará integrada por siete títulos de abono y tres títulos de ópera de cámara. Con Die Walküre se producirá el retorno al escenario del primer coliseo de Wagner y el drama musical en alemán. El arte lírico francés estará representado, a su vez, por Les contes d’Hoffmann, de Jacques Offenbach, con la reposición de la puesta del argentino Eugenio Zanetti que el Teatro Colón estrenó en 2019.

También un lugar destacado para la creación contemporánea, a través del estreno mundial de Dementia, una obra que el Colón comisionó al celebrado compositor argentino Oscar Strasnoy, con textos de Ariana Harwicz.

La tradición italiana, fundamental en la programación del teatro desde sus inicios, estará presente también en la temporada 2026 con 5 títulos. Uno de ellos es el bel canto decimonónico con I Capuleti e i Montecchi, tragedia lírica de Vincenzo Bellini que se estrenó en el mismo coliseo porteño hace más de medio siglo.

Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni, con la dirección de escena de Hugo de Ana, será a su vez la encargada de inaugurar la temporada en abril con toda la intensidad del verismo. También se presentarán Manon Lescaut, de Puccini, en una versión concierto que se ofrecerá en el Palacio Libertad; Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo y Otello, de Giuseppe Verdi.

La ópera de cámara, en tanto, posibilitará el encuentro con tres creaciones ineludibles del siglo XX: Historia del soldado, de Igor Stravinsky; la Ópera de los tres centavos, de Weill-Brecht y Otra vuelta de tuerca, de Benjamin Britten.

Con respecto a la programación exclusivamente musical, uno de los anuncios más importantes es el regreso a la sala oficial, luego de veintiséis años, de La Berliner Philharmoniker (Filarmónica de Berlín) al Teatro Colón. La orquesta, liderada por Krill Petrenko, su director titular, brindará tres conciertos, con la presencia del pianista Daniil Trifanov en calidad de solista.

Además, a lo largo de los 19 conciertos de su ciclo de abono y 8 conciertos extraordinarios, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, cuya directora principal es Zoe Zeniodi, convocará a varios solistas y directores para participar de la celebración de 80° aniversario. La Orquesta Estable del Teatro Colón, con la flamante dirección de Alejo Pérez, tendrá también su ciclo de tres presentaciones, además de formar parte de las temporadas de ópera y ballet.

Por su parte, la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, semillero musical argentino, ofrecerá un ciclo de 8 conciertos, de marzo a diciembre.

A lo largo del año, y estructurado a través de 11 ejes temáticos, el Salón Dorado ofrecerá además cuantiosas propuestas que ponen en valor a la música coral, vocal e instrumental de cámara, a las manifestaciones urbanas como el tango y el jazz, así como al diálogo entre diversos lenguajes artísticos. El principal objetivo de estos espectáculos es darle espacio tanto a los jóvenes talentos argentinos como rendir homenaje a los grandes maestros de la música nacional.

A su vez, a coproducciones como los ciclos de Grandes Intérpretes y [Aura], se añaden en 2026 obras como Astor, Piazzolla eterno, basado en el célebre músico argentino, y nuevas experiencias multisensoriales del nuevo ciclo Colón Inmersivo: Monet y Aida.

El Colón Contemporáneo, bajo la dirección de Martín Bauer, ofrecerá, a su vez, cuatro funciones en la Sala Principal. La programación abarca cinco estrenos latinoamericanos de obras de los siglos XX y XXI que incluyen desde obras sinfónicas a grandes creaciones para medios mixtos (instrumentos acústicos y electrónicos). Su temporada será inaugurada con la proyección e interpretación en vivo del icónico film Blade Runner, dirigido en 1982 por Ridley Scott.

En tanto, en su versátil espacio, el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) presentará una temporada heterogénea con 12 propuestas que incluyen danza contemporánea, música electroacústica y electrónica, instalaciones audiovisuales, conferencias, clases magistrales, performance, teatro, ópera y cine experimental.

El Colón para niños, a cargo del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, presentará, en tanto, cinco propuestas pensadas para toda la familia: El rey Arturo, una semi-ópera con la magnífica música del Barroco inglés; Cuentos líricos, dos micro-óperas basadas en el imaginario de escritores argentinos; y las versiones adaptadas de El barbero de Sevilla y El lago de los cisnes. La temporada culmina con toda la magia de Un sueño navideño, un ballet cantado en un acto.

Con información de La Nación