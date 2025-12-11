“Es el fin del sistema educativo nacional y federal” y sitúa a la educación en “una lógica de sálvese quien pueda”. Eso advierten especialistas en materia de educación sobre el proyecto libertario.
Reforma laboral incluye la derogación del Estatuto del Periodista
El proyecto de reforma laboral enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Javier Milei, incluye la derogación de la Ley 12.908, conocida como el Estatuto del Periodista.Política11/12/2025
El proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió este jueves al Congreso para su tratamiento incluye la derogación del “Estatuto del Periodista”, establecido por la ley 12.908 en 1946, en la que se delimitan las condiciones de funcionamiento de los trabajadores de empresas de la comunicación.
La norma legal fue sancionada en diciembre de 1946, durante el primer Gobierno de Juan Domingo Perón, con lo que se ratificó y elevó al rango de ley el decreto 7618/44 del 25 de marzo de 1944, y fue publicada en el Boletín Oficial en febrero de 1947.
Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto de reforma laboral enviado al Senado que firmó hoy el presidente Javier Milei al retornar de Oslo, incorpora en su artículo 194, dentro del Capítulo “Derogaciones”, la eliminación del Estatuto del Periodista.
“Deróganse las leyes de 12.908 y sus modificatorias 23.947, 23.472, 23.759, 24.493 y 20.657”, señala el proyecto.
La Ley que se busca derogar, que tuvo modificaciones mediante diferentes convenios colectivos, contempla todo el funcionamiento legal de los periodistas, como escalafón, categorías y régimen de indemnizaciones, entre otros aspectos.
En su texto, el Estatuto del Periodista señala que su objetivo es “regular las funciones, condiciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento”.
Con información de Noticias Argentinas
Reforma laboral: el plan del Gobierno para aprobarla y los funcionarios que negociarán los puntos en discusiónPolítica11/12/2025
Milei envió el proyecto y se desbloquea el diálogo para conseguir votos. Bullrich quiere un tratamiento exprés. El nuevo interlocutor designado por Manuel Adorni y la lupa legal que habrá en la Casa Rosada
La CGT se movilizará el 18 de diciembre a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboralPolítica11/12/2025
a Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió una manifestación de rechazo contra la reforma laboral para el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas. El epicentro del reclamo será la Plaza de Mayo.
El proyecto de reforma laboral incluye un marco regulatorio específico que define a los trabajadores de plataformas de delivery y movilidad como "prestadores independientes" y no como empleados en relación de dependencia.
Gianni armó su propio bloque a horas de asumir y acusó al sector parejista de desplazarla. Desde LLA la desautorizaron y afirmaron que su salida fue “una decisión personal”.
a Federación Argentina de Trabajadores de Prensa denunció que la reforma laboral busca "borrar un siglo de derechos" al derogar el Estatuto del Periodista.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.
Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función a partir del día de la fecha y hasta el 10 de diciembre de 2027.