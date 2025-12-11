a falta de publicación en el Boletín Oficial impide aplicar las nuevas alícuotas y retrasa ingresos por exportaciones, en medio de un costo fiscal de hasta US$700 millones.
Milei firmó la reforma laboral tras regresar de Noruega
El Presidente avaló el proyecto apenas aterrizó en Aeroparque y lo envió al Congreso. Desde el Gobierno aseguran que es “la transformación laboral más grande de la historia”.Política11/12/2025
El presidente Javier Milei volvió de su fugaz viaje por Noruega y firmó el proyecto de reforma laboral para que sea tratado en el Congreso, como anticipó TN. El Presidente puso la firma tras aterrizar en Aeroparque, luego del viaje a Oslo por la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, manifestó que se trata de "la transformación más grande de la historia argentina" en legislación laboral. Milei destacó el proyecto: "Por más crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo para que la Argentina sea grande nuevamente".
El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, confirmó su salida de la bancada del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico, que se integrará al interbloque de La Libertad Avanza (LLA).
Karina Milei y Gabriel Bornoroni impulsan la designación de Gonzalo Roca y Álvaro Martínez tras las elecciones, en una maniobra para disputar espacios clave a la UCR.
La designación coincide con el relanzamiento del gobierno de Javier Milei y el inicio de sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir reformas clave.
El escándalo surgió tras una votación trabada para la presidencia del Concejo, donde el voto de desempate del presidente interino, Américo Ramos, consagró al oficialista Sergio González.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.