Milei firmó la reforma laboral tras regresar de Noruega

El presidente Javier Milei volvió de su fugaz viaje por Noruega y firmó el proyecto de reforma laboral para que sea tratado en el Congreso, como anticipó TN. El Presidente puso la firma tras aterrizar en Aeroparque, luego del viaje a Oslo por la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, manifestó que se trata de "la transformación más grande de la historia argentina" en legislación laboral. Milei destacó el proyecto: "Por más crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo para que la Argentina sea grande nuevamente".