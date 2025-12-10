Adrián 'El Polaco' Bastía llega a Salta para firmar con Central Norte

La última función del año de Los Infernales en la tierra del general Güemes dejó un saldo absolutamente positivo en cuanto a lo deportivo porque tanto Salta como Colón de Santa Fe entregaron un fantástico juego al muy buen número de público que se acercó una vez más al Estadio Delmi.
El periodista deportivo de Aries Javier “Chino” Aparicio confirmó que Adrián “El Polaco” Bastía será el nuevo director técnico de Central Norte. El DT llegará este jueves a Salta procedente del interior santafesino, donde dirigió los últimos tres años en la Liga Totorense, certamen que llegó a ganar con su equipo.
Bastía arribará acompañado por su preparador físico, Juan Manuel Peca, mientras que su ayudante de campo será Andrés Grande, quien se sumará posteriormente. Según informó Aparicio, el club y el entrenador ya tienen un acuerdo verbal y solo resta la firma del contrato, que sería por un año.
Señaló que Central Norte vuelve a apostar por un técnico en el inicio de su carrera profesional, una línea que el club ya utilizó en otros procesos. Bastía deberá volver a Santa Fe antes del fin de semana por motivos personales, por lo que el club acelera los tiempos de presentación y el inicio de la planificación deportiva.
El exvolante, conocido por su paso por Racing y Estudiantes, fue invitado por su amigo Eduardo Domínguez a la final del próximo sábado en Santiago del Estero.
Central Norte espera anunciar oficialmente a Bastía en las próximas horas y comenzar a trabajar en el armado del plantel para la nueva temporada.
Frank Fabra protagonizó su última jornada de entrenamiento en el predio de Boca Juniors y se despidió visiblemente emocionado y entre lágrimas de sus compañeros.
El Comité Ejecutivo de la LPF se reúne este miércoles en Puerto Madero para definir y publicar el calendario 2026, buscando ser la primera liga sudamericana en oficializar su temporada.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
Allanan la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes por la financiera que vinculan con "Chiqui" TapiaDeportes09/12/2025
Consecuencia de las investigaciones que se están llevando adelante por la financiera que estaría vinculada a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia, se están llevando adelante varios allanamientos de forma simultánea por la causa “Sur Finanzas”.
Zeballos rompió el silencio tras la eliminación de Boca y el cambio de Úbeda: “Muy triste"Deportes09/12/2025
El extremo del ‘Xeneize’ utilizó sus redes sociales para referirse a la eliminación frente a Racing el pasado domingo y dejó en claro que de cara al 2026 “se viene un año lleno de objetivos”.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.