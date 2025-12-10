Adrián 'El Polaco' Bastía llega a Salta para firmar con Central Norte

El periodista deportivo de Aries Javier “Chino” Aparicio confirmó que Adrián “El Polaco” Bastía será el nuevo director técnico de Central Norte. El DT llegará este jueves a Salta procedente del interior santafesino, donde dirigió los últimos tres años en la Liga Totorense, certamen que llegó a ganar con su equipo.

Bastía arribará acompañado por su preparador físico, Juan Manuel Peca, mientras que su ayudante de campo será Andrés Grande, quien se sumará posteriormente. Según informó Aparicio, el club y el entrenador ya tienen un acuerdo verbal y solo resta la firma del contrato, que sería por un año.

Señaló que Central Norte vuelve a apostar por un técnico en el inicio de su carrera profesional, una línea que el club ya utilizó en otros procesos. Bastía deberá volver a Santa Fe antes del fin de semana por motivos personales, por lo que el club acelera los tiempos de presentación y el inicio de la planificación deportiva.

El exvolante, conocido por su paso por Racing y Estudiantes, fue invitado por su amigo Eduardo Domínguez a la final del próximo sábado en Santiago del Estero.

Central Norte espera anunciar oficialmente a Bastía en las próximas horas y comenzar a trabajar en el armado del plantel para la nueva temporada.