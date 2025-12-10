Gimnasia y Tiro, único representante salteño en el sorteo de la Copa Argentina 2026

El “Albo” accedió al cuadro principal gracias a su desempeño en la Primera Nacional y se ubicará en el bolillero correspondiente a los equipos de la categoría. El sorteo definirá los cruces de 32avos de final, instancia en la que podría enfrentarse con clubes de la Liga Profesional, del ascenso e incluso con representantes de ligas del interior.

Para Gimnasia y Tiro, la participación en esta edición significará una nueva oportunidad de mostrarse a nivel nacional, volver a competir con equipos de mayor relieve y reforzar el sentido de pertenencia del fútbol salteño en un torneo que históricamente le ha dado visibilidad a las provincias.

Además, desde la organización confirmaron que el evento podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de AFA y Copa Argentina. Una vez conocidos los cruces, el club dará a conocer detalles de la planificación deportiva y logística de cara al debut.

Con expectativas renovadas, el conjunto dirigido por Teté Quiróz —si querés, ajusto el nombre del DT según tu necesidad— se prepara para asumir un nuevo desafío en un escenario que siempre invita a soñar.