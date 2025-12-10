Cumbre Riquelme-Úbeda en Boca: se define la continuidad del DT

El plantel de Boca ya fue licenciado hasta el inicio de la pretemporada y en estas horas se definirá el destino de Claudio Úbeda como entrenador. Se espera que en el transcurso del día, el Sifón tenga una reunión decisiva con Juan Román Riquelme en el predio de Ezeiza para terminar de pulir los detalles de su continuidad.

A pesar de las dudas que se generaron por la falta de reacción del DT y el polémico cambio del Changuito Zeballos en la derrota ante Racing, la postura del presidente xeneize no se modificó. Por eso, en la cumbre que tenga con el exdefensor le ofrecerá permanecer en el cargo durante 2026.

Cabe recordar que cuando Miguel Ángel Russo volvió para su tercer ciclo en el club, lo hizo con Úbeda y con Juvenal Rodríguez. La muerte de Miguel dejó al Sifón al mando, pero con solo un asistente. Por eso, Román le propondrá sumar un ayudante de campo más, que sería elegido por él.