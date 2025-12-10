Ubaldo Matildo "Pato" Fillol, histórico arquero y campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, sorprendió al anunciar en redes sociales que, a sus 75 años, retomó los estudios secundarios.
Cumbre Riquelme-Úbeda en Boca: se define la continuidad del DT
El presidente xeneize se reunirá con el entrenador para tratar su continuidad en el cargo en 2026. Si bien resta resolver algunos detalles, seguirá siendo el DT.Deportes10/12/2025
El plantel de Boca ya fue licenciado hasta el inicio de la pretemporada y en estas horas se definirá el destino de Claudio Úbeda como entrenador. Se espera que en el transcurso del día, el Sifón tenga una reunión decisiva con Juan Román Riquelme en el predio de Ezeiza para terminar de pulir los detalles de su continuidad.
A pesar de las dudas que se generaron por la falta de reacción del DT y el polémico cambio del Changuito Zeballos en la derrota ante Racing, la postura del presidente xeneize no se modificó. Por eso, en la cumbre que tenga con el exdefensor le ofrecerá permanecer en el cargo durante 2026.
Cabe recordar que cuando Miguel Ángel Russo volvió para su tercer ciclo en el club, lo hizo con Úbeda y con Juvenal Rodríguez. La muerte de Miguel dejó al Sifón al mando, pero con solo un asistente. Por eso, Román le propondrá sumar un ayudante de campo más, que sería elegido por él.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.
Gimnasia y Tiro, único representante salteño en el sorteo de la Copa Argentina 2026Deportes10/12/2025
La ilusión vuelve a ponerse en marcha. Este miércoles en el predio que la AFA posee en Ezeiza, se realizará el sorteo de la Copa Argentina 2026, certamen que volverá a reunir a 64 equipos de todas las categorías del fútbol argentino. Y entre ellos, estará Gimnasia y Tiro, que se presenta como el único representante salteño en la competencia más federal del país.
La última función del año de Los Infernales en la tierra del general Güemes dejó un saldo absolutamente positivo en cuanto a lo deportivo porque tanto Salta como Colón de Santa Fe entregaron un fantástico juego al muy buen número de público que se acercó una vez más al Estadio Delmi.
Adrián 'El Polaco' Bastía llega a Salta para firmar con Central Norte
Aries confirmó que Adrián Bastía arribará este jueves a Salta para asumir como nuevo entrenador de Central Norte. El exjugador de Racing y Estudiantes llega junto a su preparador físico y firmará contrato por un año.
Frank Fabra protagonizó su última jornada de entrenamiento en el predio de Boca Juniors y se despidió visiblemente emocionado y entre lágrimas de sus compañeros.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.