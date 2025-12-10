Fabra se despidió de Boca entre lágrimas

Frank Fabra protagonizó su última jornada de entrenamiento en el predio de Boca Juniors y se despidió visiblemente emocionado y entre lágrimas de sus compañeros.

Deportes10/12/2025

720

Este martes marcó el fin de una etapa para Frank Fabra. Tras casi diez años vinculado a Boca, el lateral colombiano protagonizó su última jornada de entrenamiento en el predio y se despidió entre abrazos y emoción de compañeros, cuerpo técnico y empleados del club. Según trascendió, lo hizo conmovido hasta las lágrimas.

Fabra llegó al Xeneize en febrero de 2016, proveniente del Independiente Medellín, y desde entonces disputó 244 partidos oficiales, anotó más de una decena de goles y logró ocho títulos con la camiseta de Boca.

Su paso por el club estuvo signado por contrastes: desde momentos de ovación y campañas exitosas, hasta episodios de fuerte crítica y reproche por parte de una hinchada exigente. Entre esos momentos difíciles, sobresale su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, episodio que marcó un quiebre en su imagen dentro del club.

En sus últimos años en el plantel, su protagonismo disminuyó notablemente: en 2025 apenas sumó minutos y fue relegado por los nuevos titulares en su posición.

360Úbeda quiere seguir en Boca, Riquelme define

A pesar del ruidoso adiós y las emociones a flor de piel, su despedida también pone punto final a una etapa persistente: Fabra fue uno de los extranjeros con más temporadas consecutivas en Boca, integrando un reducido grupo que superó la década en el club.

Por el momento, se desconoce cuál será su próximo destino. Algunas versiones indican que podría regresar al fútbol colombiano, aunque aún no hay definiciones oficiales.

El paso de Fabra por Boca queda en la memoria como una historia con luces y sombras: de sus triunfos, títulos y permanencia prolongada, hasta su caída en desgracia y un fin de ciclo emotivo y necesario para el club.

La historia que subió Fabra en su cuenta de Instagram para despedirse de Boca

El lateral colombiano compartió la imagen del estacionamiento del predio de Boca, con dos emojis: un corazón roto y otro llorando, marcando lo que sería su último entrenamiento con los colores xeneizes.

Con información de Doble Amarilla

 

Te puede interesar
AJA4C91225 (11)

Los Infernales más punteros que nunca en la Conferencia Norte

Deportes10/12/2025

La última función del año de Los Infernales en la tierra del general Güemes dejó un saldo absolutamente positivo en cuanto a lo deportivo porque tanto Salta como Colón de Santa Fe entregaron un fantástico juego al muy buen número de público que se acercó una vez más al Estadio Delmi.

360

Úbeda quiere seguir en Boca, Riquelme define

Deportes10/12/2025

Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.

Lo más visto
colonia de vacaciones salta

El jueves abren las inscripciones para la Colonia de Vacaciones provincial

Salta09/12/2025

El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail