Fabra se despidió de Boca entre lágrimas

La última función del año de Los Infernales en la tierra del general Güemes dejó un saldo absolutamente positivo en cuanto a lo deportivo porque tanto Salta como Colón de Santa Fe entregaron un fantástico juego al muy buen número de público que se acercó una vez más al Estadio Delmi.
Este martes marcó el fin de una etapa para Frank Fabra. Tras casi diez años vinculado a Boca, el lateral colombiano protagonizó su última jornada de entrenamiento en el predio y se despidió entre abrazos y emoción de compañeros, cuerpo técnico y empleados del club. Según trascendió, lo hizo conmovido hasta las lágrimas.
Fabra llegó al Xeneize en febrero de 2016, proveniente del Independiente Medellín, y desde entonces disputó 244 partidos oficiales, anotó más de una decena de goles y logró ocho títulos con la camiseta de Boca.
Su paso por el club estuvo signado por contrastes: desde momentos de ovación y campañas exitosas, hasta episodios de fuerte crítica y reproche por parte de una hinchada exigente. Entre esos momentos difíciles, sobresale su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, episodio que marcó un quiebre en su imagen dentro del club.
En sus últimos años en el plantel, su protagonismo disminuyó notablemente: en 2025 apenas sumó minutos y fue relegado por los nuevos titulares en su posición.
A pesar del ruidoso adiós y las emociones a flor de piel, su despedida también pone punto final a una etapa persistente: Fabra fue uno de los extranjeros con más temporadas consecutivas en Boca, integrando un reducido grupo que superó la década en el club.
Por el momento, se desconoce cuál será su próximo destino. Algunas versiones indican que podría regresar al fútbol colombiano, aunque aún no hay definiciones oficiales.
El paso de Fabra por Boca queda en la memoria como una historia con luces y sombras: de sus triunfos, títulos y permanencia prolongada, hasta su caída en desgracia y un fin de ciclo emotivo y necesario para el club.
La historia que subió Fabra en su cuenta de Instagram para despedirse de Boca
El lateral colombiano compartió la imagen del estacionamiento del predio de Boca, con dos emojis: un corazón roto y otro llorando, marcando lo que sería su último entrenamiento con los colores xeneizes.
