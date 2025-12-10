Crece la alarma en Europa por un inusual brote de la gripe A H3N2 subclado K, que llevó a varios gobiernos a implementar medidas de prevención. Los síntomas pueden ser similares a los de la covid-19.
Maduro, acepte los resultados y renuncie”: el mensaje del Comité Nobel
En la ceremonia del Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes pidió una transición democrática en Venezuela y elogió la lucha de María Corina Machado.El Mundo10/12/2025
El clima en Oslo se cargó de emoción y tensión política este miércoles, cuando el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, lanzó un mensaje directo al corazón del poder en Venezuela: “Señor Maduro, acepte los resultados electorales y renuncie”.
La frase, pronunciada durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, desató un aplauso cerrado y marcó el tono de una jornada histórica.
Un pedido contundente y una ovación en la sala
Frydnes no dudó en reclamarle al presidente venezolano que “siente las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano”. El titular del Comité Nobel destacó el rol de Machado y la oposición, asegurando que “han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”.
La sala, repleta de figuras internacionales y representantes de la diáspora venezolana, respondió con un largo aplauso al pedido de renuncia dirigido a Nicolás Maduro.
La emoción de la familia Machado y un discurso que conmovió a todos
En ausencia de la propia María Corina Machado, quien no pudo llegar a tiempo a la ceremonia, fue su hija, Ana Corina Sosa, la encargada de recibir el galardón. Sosa leyó el discurso preparado por su madre en un inglés impecable y fue ovacionada de pie por todos los presentes.
En su discurso, la opositora venezolana denunció “el terrorismo de Estado” del gobierno de Maduro “usado para enterrar la voluntad del pueblo” y los “crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas” en alusión a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores.
“Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, agregó en su discurso, que leyó su hija.
Machado, en comunicación telefónica con el Instituto Nobel desde un lugar desconocido, lamentó no haber llegado a tiempo, pero aseguró que está “de camino a Oslo” y que pronto podrá abrazar a su familia, a la que no ve desde hace dos años. “Nos sentimos muy emocionados y honrados. Este es un premio para todos los venezolanos”, afirmó.
Un premio que trasciende fronteras
La exdiputada agradeció al Comité Nobel por el “inmenso reconocimiento” a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad. Machado remarcó que cientos de venezolanos de distintas partes del mundo sí lograron llegar a la capital noruega, junto a su familia y su equipo, para recibir el premio en nombre de todos.
“Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto”, expresó, apurada por abordar el avión que la llevará a Oslo.
Un reconocimiento que pone a Venezuela en el centro del mundo
El Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado no solo reconoce su trayectoria, sino que también pone el foco internacional sobre la crisis política y social que atraviesa Venezuela.
Con información de TN
