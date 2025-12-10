Crece la alarma en Europa por un inusual brote de la gripe A H3N2 subclado K, que llevó a varios gobiernos a implementar medidas de prevención. Los síntomas pueden ser similares a los de la covid-19.
Brasil exportó 30% más café a China pese al derrumbe global de embarques
Mientras los embarques globales retroceden y Estados Unidos aplicó un arancel del 50%, Brasil logró expandir su presencia en el mercado chino con más de un millón de sacos enviados este año.El Mundo10/12/2025
Las exportaciones de café de Brasil con destino a China registraron un robusto crecimiento del 30,42% entre enero y noviembre de 2025, consolidando al país asiático como el décimo mayor comprador del grano, según informó hoy el Consejo de Exportadores de Café (Cecafé).
El informe de la entidad detalló que Brasil envió a su principal socio comercial un total de 1.042.980 sacos de 60 kilogramos en los primeros 11 meses de 2025. Este volumen contrasta con los 799.722 sacos exportados en el mismo período del año anterior, reafirmando a China entre los diez principales destinos del café brasileño, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Caída general de embarques y el impacto del arancel de EEUU
El crecimiento hacia China se produce en un contexto de caída general de los embarques y bajo el impacto de un arancel del 50% aplicado por Estados Unidos al café brasileño entre agosto y noviembre.
En el acumulado del año, la nación sudamericana exportó 36,86 millones de sacos, lo que representa una disminución del 21% en comparación con los 46,65 millones de sacos exportados en igual período de 2024. Sin embargo, los ingresos en dólares mostraron un aumento del 25,3%, pasando de 11,37 millones de dólares a 14,25 millones de dólares, impulsados por precios internacionales significativamente más altos.
Márcio Ferreira, presidente de Cecafé, explicó en un comunicado que la caída en el volumen de embarques "era esperada después del récord histórico de 2024 y de la menor disponibilidad del producto este año". Ferreira también apuntó como factores influyentes a "los casi cuatro meses del tarifazo del 50 por ciento impuesto por Estados Unidos y por las dificultades para embarcar debido al rezago de la infraestructura portuaria del país".__IP__
Normalización con el principal comprador
Las exportaciones brasileñas de café hacia Estados Unidos, que sigue siendo el principal destino del grano, cayeron un 54,9% durante la vigencia del arancel (agosto a noviembre). En el acumulado de enero a noviembre, las ventas a ese mercado retrocedieron un 32,2%, totalizando 5,04 millones de sacos, el 13,7% de los envíos totales.
Pese a ello, Ferreira indicó que las operaciones comerciales con Estados Unidos están empezando a normalizarse. No obstante, advirtió que el café soluble, que representa el 10% de las exportaciones brasileñas a ese país, sigue sujeto al arancel del 50%.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto para reducir la pena de Jair BolsonaroEl Mundo10/12/2025
La Cámara aprobó un proyecto de ley para reducir la pena de cárcel del expresidente. Se trata del proyecto de ley de Sentencias y la medida alcanza a otros condenados por el intento de golpe de Estado de 2022.
En la ceremonia del Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes pidió una transición democrática en Venezuela y elogió la lucha de María Corina Machado.
“La libertad es algo en lo que nos convertimos”: el mensaje de Machado por el Nobel de la PazEl Mundo10/12/2025
María Corina Machado envió un discurso leído por su hija en Oslo, donde reivindicó la lucha democrática venezolana y agradeció el premio que reconoce su “incansable defensa de los derechos del pueblo”.
La líder opositora venezolana confirmó que pudo tomar el avión y que llegará a Noruega luego de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz para cumplir una agenda protocolar.
León XIV: "La guerra está en Europa, y Europa debe estar en la mesa de negociación"El Mundo10/12/2025
Tras reunirse con Zelensky, el papa cuestionó el plan impulsado desde Washington y advirtió que presionar a Kiev para ceder territorio a Rusia debilitaría la estabilidad política del continente.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.