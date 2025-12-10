Brasil exportó 30% más café a China pese al derrumbe global de embarques

Las exportaciones de café de Brasil con destino a China registraron un robusto crecimiento del 30,42% entre enero y noviembre de 2025, consolidando al país asiático como el décimo mayor comprador del grano, según informó hoy el Consejo de Exportadores de Café (Cecafé).

El informe de la entidad detalló que Brasil envió a su principal socio comercial un total de 1.042.980 sacos de 60 kilogramos en los primeros 11 meses de 2025. Este volumen contrasta con los 799.722 sacos exportados en el mismo período del año anterior, reafirmando a China entre los diez principales destinos del café brasileño, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Caída general de embarques y el impacto del arancel de EEUU

El crecimiento hacia China se produce en un contexto de caída general de los embarques y bajo el impacto de un arancel del 50% aplicado por Estados Unidos al café brasileño entre agosto y noviembre.

En el acumulado del año, la nación sudamericana exportó 36,86 millones de sacos, lo que representa una disminución del 21% en comparación con los 46,65 millones de sacos exportados en igual período de 2024. Sin embargo, los ingresos en dólares mostraron un aumento del 25,3%, pasando de 11,37 millones de dólares a 14,25 millones de dólares, impulsados por precios internacionales significativamente más altos.

Márcio Ferreira, presidente de Cecafé, explicó en un comunicado que la caída en el volumen de embarques "era esperada después del récord histórico de 2024 y de la menor disponibilidad del producto este año". Ferreira también apuntó como factores influyentes a "los casi cuatro meses del tarifazo del 50 por ciento impuesto por Estados Unidos y por las dificultades para embarcar debido al rezago de la infraestructura portuaria del país".__IP__

Normalización con el principal comprador

Las exportaciones brasileñas de café hacia Estados Unidos, que sigue siendo el principal destino del grano, cayeron un 54,9% durante la vigencia del arancel (agosto a noviembre). En el acumulado de enero a noviembre, las ventas a ese mercado retrocedieron un 32,2%, totalizando 5,04 millones de sacos, el 13,7% de los envíos totales.

Pese a ello, Ferreira indicó que las operaciones comerciales con Estados Unidos están empezando a normalizarse. No obstante, advirtió que el café soluble, que representa el 10% de las exportaciones brasileñas a ese país, sigue sujeto al arancel del 50%.