La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto para reducir la pena de Jair Bolsonaro

La propuesta, del diputado federal Paulinho da Força, permitiría una reducción de la pena de Bolsonaro y de otros miembros del "núcleo crucial" de la trama golpista a aproximadamente un tercio de la estimación inicial, señaló O Globo.

La iniciativa se remite al proyecto de ley de Sentencias, que podría acortar la pena de prisión en régimen cerrado de Bolsonaro en al menos dos años. En el caso del expresidente, su pena actual pasaría de 5 años y 11 meses a 3 años y 3 meses.

Con esto, sería liberado a principios de 2029. Ahora resta que el texto, aprobado en la madrugada, pase al Senado.

Según da Força, la reducción podría ser aún mayor en el caso de Bolsonaro, llegando a tan solo 2 años y 3 meses de prisión. A partir de ahí, podría solicitar la progresión al régimen semiabierto, que permite trabajar y confinarse solo por la noche.

La Tribunal Supremo de Brasil concluyó hace unas semanas el proceso penal contra Bolsonaro y declaró firme la condena a 27 años de prisión por intentar orquestar un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ahora solo resta que la justicia determine cuál será su lugar de reclusión.

El proceso judicial finalizó luego de que la defensa del exmandatario de ultraderecha renunciara a presentar nuevas formas de apelaciones.

El plazo para esta instancia finalizaba el lunes, después del rechazo de los primeros recursos de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala, responsable del proceso.

Ámbito