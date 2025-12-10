Crece la alarma en Europa por un inusual brote de la gripe A H3N2 subclado K, que llevó a varios gobiernos a implementar medidas de prevención. Los síntomas pueden ser similares a los de la covid-19.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto para reducir la pena de Jair Bolsonaro
La Cámara aprobó un proyecto de ley para reducir la pena de cárcel del expresidente. Se trata del proyecto de ley de Sentencias y la medida alcanza a otros condenados por el intento de golpe de Estado de 2022.El Mundo10/12/2025
La propuesta, del diputado federal Paulinho da Força, permitiría una reducción de la pena de Bolsonaro y de otros miembros del "núcleo crucial" de la trama golpista a aproximadamente un tercio de la estimación inicial, señaló O Globo.
La iniciativa se remite al proyecto de ley de Sentencias, que podría acortar la pena de prisión en régimen cerrado de Bolsonaro en al menos dos años. En el caso del expresidente, su pena actual pasaría de 5 años y 11 meses a 3 años y 3 meses.
Con esto, sería liberado a principios de 2029. Ahora resta que el texto, aprobado en la madrugada, pase al Senado.
Según da Força, la reducción podría ser aún mayor en el caso de Bolsonaro, llegando a tan solo 2 años y 3 meses de prisión. A partir de ahí, podría solicitar la progresión al régimen semiabierto, que permite trabajar y confinarse solo por la noche.
La Tribunal Supremo de Brasil concluyó hace unas semanas el proceso penal contra Bolsonaro y declaró firme la condena a 27 años de prisión por intentar orquestar un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ahora solo resta que la justicia determine cuál será su lugar de reclusión.
El proceso judicial finalizó luego de que la defensa del exmandatario de ultraderecha renunciara a presentar nuevas formas de apelaciones.
El plazo para esta instancia finalizaba el lunes, después del rechazo de los primeros recursos de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala, responsable del proceso.
Mientras los embarques globales retroceden y Estados Unidos aplicó un arancel del 50%, Brasil logró expandir su presencia en el mercado chino con más de un millón de sacos enviados este año.
En la ceremonia del Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes pidió una transición democrática en Venezuela y elogió la lucha de María Corina Machado.
“La libertad es algo en lo que nos convertimos”: el mensaje de Machado por el Nobel de la PazEl Mundo10/12/2025
María Corina Machado envió un discurso leído por su hija en Oslo, donde reivindicó la lucha democrática venezolana y agradeció el premio que reconoce su “incansable defensa de los derechos del pueblo”.
La líder opositora venezolana confirmó que pudo tomar el avión y que llegará a Noruega luego de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz para cumplir una agenda protocolar.
León XIV: "La guerra está en Europa, y Europa debe estar en la mesa de negociación"El Mundo10/12/2025
Tras reunirse con Zelensky, el papa cuestionó el plan impulsado desde Washington y advirtió que presionar a Kiev para ceder territorio a Rusia debilitaría la estabilidad política del continente.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.