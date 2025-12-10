“Estoy en camino a Oslo” aseguró María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, confirmó que está en viaje a Oslo.

En diálogo telefónico con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado señaló: “Bueno, en persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que, eh, empecemos, porque tengo que volar ahora mismo. (Risas) Tengo que subir al avión".

Y siguió: “Estimado Jørgen, ante todo, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo“, confirmó la líder opositora.

“Sé que cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo pudieron llegar a su ciudad y que ahora mismo están en Oslo, así como mi familia, mi equipo y tantos colegas. Y como este es un premio para todos los venezolanos, creo que lo recibirán. Y, en cuanto llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestra lucha. Muchas gracias, nos vemos muy pronto", completó.

Horas antes, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, dijo a la cadena de televisión pública noruega NRK que la ex diputada no estará hoy en Oslo para recoger el premio.

“Desgraciadamente, todavía no está en Noruega y no estará tampoco en el escenario en el ayuntamiento de Oslo a las 13:00 (12:00 GMT) hoy cuando comience la ceremonia”, declaró, y adelantó que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.

La presencia de Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, en Oslo era una incógnita después de que el Instituto Nobel aplazase primero la víspera su rueda de prensa y finalmente la suspendiese.

Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, y, de finalmente lograr llegar a Oslo como asegura la organización que hará, sería su primera aparición pública desde enero pasado.

En la capital noruega están su madre, Corina Parisca, su hermana y sus hijos.

No es la primera vez que un galardonado con el Nobel de la Paz no acude a recogerlo el día de la entrega. Cuando el chino Liu Xiaobo, entonces encarcelado, ganó el Nobel de la Paz en 2010, nadie acudió a recoger el premio: se colocó una foto suya en el sillón destinado a él, y la actriz noruega Liv Ullmann leyó el discurso de aceptación.

En 2022, en cambio, el bielorruso Ales Bialiatski, uno de los tres galardonados con el Nobel de ese año y que permanecía en prisión, estuvo representado por su esposa, Natallia Pinchuk.

Y cuando lo hizo la iraní Narges Mohammadi, también encarcelada, en 2023, fueron sus hijos quienes viajaron a Oslo a recoger el premio y leer el discurso.

Aparte de los hijos de Machado, en Oslo se encuentran estos días varias figuras destacadas de la oposición venezolana. Entre ellos está el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, que viajó hoy a la capital noruega.

También se encuentran ya allí, invitados por la galardonada, los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; y Paraguay, Santiago Peña, y se espera la llegada del de Ecuador, Daniel Noboa.

Con información de Infobae