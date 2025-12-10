“La libertad es algo en lo que nos convertimos”: el mensaje de Machado por el Nobel de la Paz

María Corina Machado envió un discurso leído por su hija en Oslo, donde reivindicó la lucha democrática venezolana y agradeció el premio que reconoce su “incansable defensa de los derechos del pueblo”.

El Mundo10/12/2025

“La libertad no es algo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos”, afirmó María Corina Machado en palabras que fueron pronunciadas por su hija, al recibir hoy el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

El discurso fue reproducido en la cuenta de X @TheNobelPrice, que verificó la Agencia Noticias Argentinas.

“Es una elección personal y deliberada, y la suma de esas decisiones conforma el espíritu cívico que debe renovarse cada día”, acotó la Premio Nobel venezolana.

OULKBB5A5NDSPDJIF6TVNAU5RU“Estoy en camino a Oslo” aseguró María Corina Machado

Esas palabras de María Corina Machado fueron pronunciadas hoy en Oslo por su hija, Ana Corina Sosa Machado, destaca la publicación.

Finalmente, añade que "Machado recibió el premio de la paz de este año `por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia`”.

