Maduro moviliza al chavismo e impide salir del país a un líder de la Iglesia católica

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que Machado recibió un “premio manchado en sangre”.

En ese escenario, el cardenal venezolano Baltazar Porras denunció este miércoles que fue amenazado con ser detenido en el aeropuerto internacional de Caracas después de que las autoridades le impidieron viajar al exterior.

“Me hicieron firmar unos papeles en los que dicen que por ´incumplimiento de las normas para viajar´ no podía hacerlo. Quise hacer una foto de dicho papel, pero no me lo permitieron y no de muy buenas maneras. Si yo insistía en la foto, me amenazaron de quedar detenido“, denunció en X el religioso, una de las figuras más reconocidas de la Iglesia Católica venezolana.

Según Porras, su pasaporte fue anulado.

Nueva marcha chavista en Caracas

Mientras se espera la llegada de Machado a Oslo, donde hoy no pudo retirar personalmente el premio, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marcha este miércoles otra vez en Caracas. La excusa es conmemorar el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, pero el chavismo duro busca dar una imagen de fortaleza interna ante el duro golpe recibido con la distinción a su principal opositora.

“La entrega del premio significó una enorme derrota simbólica y política para el chavismo”, afirmó el analista venezolano Andrés Cañizalez, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas.

Pero no solo el premio es un duro golpe para Maduro.

“Que una líder política como Machado, al que el gobierno acusa de golpista y terrorista, haya logrado salir del país (por vías irregulares), también representa una derrota porque deja en evidencia que el sistema de control no es tan rígido”, dijo el analista.

Según The Wall Street Journal, Machado viajó en una embarcación hacia la vecina Curazao para seguir su viaje a Noruega.

Los medios venezolanos no hablan del Premio Nobel

El analista venezolano Benigno Alarcón, director del Centro Estudios Politicos de la Universidad Catolica Andrés Bello de Caracas, dijo que el gobierno de Maduro ha tratado de invisibilizar la noticia de la entrega del Premio Nobel.

“Ha buscado impedir que algun medio venezolano publique o proyecte las imágenes de lo que está sucediendo en Oslo. Las emisoras de radio y TV no hablan del Nobel. La gente se entera por redes sociales”, indicó

Alarcón dijo que el chavismo “ha tratado de cerrar filas a nivel de la elite gubernamental. El problema existe en las capas medias y bajas de la pirámide. Narrativamente el discurso es el de cerrar filas con el tema del Caribe y María Corina Machado. Buscan manejar una narrativa que se inicia en el nivel más alto e intentan permear hacia abajo”, afirmó.

Pero Maduro no pudo evitar que el tema Venezuela se instale otra vez en la agenda internacional y ahora más allá de las amenazas bélicas de Trump.

Incluso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, un antiguo aliado, dijo este miércoles que “es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición” en Venezuela.

“Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas”, escribió en X.

Maduro, virtualmente abandonado a su suerte por viejos socios y sus aliados estratégicos como Rusia y China, quedó hoy más aislado que nunca.

TN