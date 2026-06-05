Lionel Messi le dedicó un mensaje al Indio Solari: “Siempre en nuestros corazones”

La muerte de Carlos “Indio” Solari generó una fuerte conmoción en la Argentina. Este viernes, al conocerse la noticia del fallecimiento del músico, varios clubes del fútbol argentino lo despidieron en redes sociales, al igual que la AFA. Lionel Messi también se sumó a las muestras de dolor y le dedicó un mensaje.

“Siempre en nuestros corazones. QEPD”, escribió el futbolista del Inter Miami en una historia de Instagram, acompañada por una foto del artista.

Hasta el momento, es uno de los pocos jugadores de la Selección argentina que se expresó en redes sociales. Por su parte, Enzo Fernández publicó una foto suya entrenando acompañada por una canción del Indio Solari.

Diego Placente, quien en su etapa como futbolista confesó que llegó a hacerse amonestar para poder asistir a un recital, también utilizó ese mismo formato para despedir al artista.

TN