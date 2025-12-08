El amistoso entre Juventud Antoniana y Central Norte reunió a 8.700 personas en el estadio Padre Ernesto Martearena. La Policía de la Provincia reportó 132 demorados.
Estudiantes ganó el clásico en La Plata y enfrentará a Racing en la final del Clausura
Estudiantes le ganó a Gimnasia 1 a 0 por la semifinal 2 de la Liga Profesional. El gol para Estudiantes fue de Tiago Palacios.Deportes08/12/2025
Estudiantes ganó a Gimnasia 1-0 en la semifinal 2 de la Liga Profesional. El único gol del partido fue anotado por Tiago Palacios a los 16 minutos del segundo tiempo.
A pesar de que Gimnasia tuvo una mayor posesión del balón (53% frente a 47%) y más tiros al arco (8 contra 7), no logró marcar.
El partido se desarrolló con varias sustituciones en ambos equipos, pero no se registraron tarjetas rojas durante el encuentro. Los cambios en Estudiantes incluyeron a Gastón Benedetti por Santiago Arzamendia y a Facundo Rodríguez por Edwuin Cetré, entre otros.
En Gimnasia, se realizaron cambios como la entrada de Pablo Aguiar por Nicolás Barros Schelotto.El partido finalizó sin goles en el primer tiempo, pero Estudiantes logró llevarse la victoria en la segunda mitad, asegurando su lugar en la final del torneo, donde enfrentará a Racing.
De esta forma, terminaron las semifinales del Torneo Clausura 2025. La final entre Racing y Estudiantes se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.
Esta sede ya albergó nueve finales del fútbol argentino: una del Apertura (2025), dos de Supercopa (2019 y 2022), una de Copa Argentina (2020), dos del Trofeo de Campeones (2021, 2023 y 2024) y dos de la Copa de la Liga (2023 y 2024).
El fin de semana siguiente, se competirá por el Trofeo de Campeones el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás. En esta final ya se encuentra clasificado Platense por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025 y su rival será el equipo que salga campeón del Torneo Clausura.
Tras confirmarse la clasificación de River Plate a la Copa Sudamericana 2026 , la cuenta oficial de la CONMEBOL le dio una cálida bienvenida al Millonario en redes sociales.
River Plate confirmó su participación en la Copa Sudamericana 2026, luego de que la derrota de Boca Juniors ante Racing en la semifinal del Torneo Clausura no liberara el cupo que el Millonario necesitaba.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
Racing eliminó a Boca en La Bombonera y se metió en la final del Clausura
Racing derrotó 1-0 a Boca en la Bombonera y se convirtió en el primer finalista del Torneo Clausura. Con este resultado, River perdió la chance para meterse en la Libertadores 2026.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
Rixi Moncada denunció “injerencia de Trump y la oligarquía” en los comicios del 30 de noviembre, reclamó la nulidad total del proceso y llamó a movilizaciones nacionales.