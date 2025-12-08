Estudiantes ganó el clásico en La Plata y enfrentará a Racing en la final del Clausura

Estudiantes ganó a Gimnasia 1-0 en la semifinal 2 de la Liga Profesional. El único gol del partido fue anotado por Tiago Palacios a los 16 minutos del segundo tiempo.

A pesar de que Gimnasia tuvo una mayor posesión del balón (53% frente a 47%) y más tiros al arco (8 contra 7), no logró marcar.

El partido se desarrolló con varias sustituciones en ambos equipos, pero no se registraron tarjetas rojas durante el encuentro. Los cambios en Estudiantes incluyeron a Gastón Benedetti por Santiago Arzamendia y a Facundo Rodríguez por Edwuin Cetré, entre otros.

En Gimnasia, se realizaron cambios como la entrada de Pablo Aguiar por Nicolás Barros Schelotto.El partido finalizó sin goles en el primer tiempo, pero Estudiantes logró llevarse la victoria en la segunda mitad, asegurando su lugar en la final del torneo, donde enfrentará a Racing.

De esta forma, terminaron las semifinales del Torneo Clausura 2025. La final entre Racing y Estudiantes se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Esta sede ya albergó nueve finales del fútbol argentino: una del Apertura (2025), dos de Supercopa (2019 y 2022), una de Copa Argentina (2020), dos del Trofeo de Campeones (2021, 2023 y 2024) y dos de la Copa de la Liga (2023 y 2024).

El fin de semana siguiente, se competirá por el Trofeo de Campeones el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás. En esta final ya se encuentra clasificado Platense por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025 y su rival será el equipo que salga campeón del Torneo Clausura.