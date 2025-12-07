Racing eliminó a Boca en La Bombonera y se metió en la final del Clausura

Sin emociones ni goles entre Cuervos y Santos
El Superclásico amistoso entre Juventud Antoniana y Central Norte terminó en empate sin goles.
Racing derrotó 1-0 a Boca en la Bombonera y se convirtió en el primer finalista del Torneo Clausura. Con este resultado, River perdió la chance para meterse en la Libertadores 2026.Deportes07/12/2025Ivana Chañi
Racing se quedó este domingo 7 de diciembre con la primera semifinal del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Boca en la Bombonera, con un gol decisivo de Maravilla Martínez en el tramo final del segundo tiempo.
El cabezazo del delantero le dio a la Academia el pasaje a la final y dejó sin chances al Xeneize, que necesitaba el empate para forzar el alargue. El equipo de Avellaneda sostuvo la ventaja y cerró una noche histórica como visitante.
Racing espera al rival que saldrá de la otra semifinal que disputarán Gimnasia y Estudiantes en el clásico de La Plata.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró la temporada 2025 de Fórmula 1 con una autocrítica y un mensaje de alivio tras un año deportivo complicado.
El británico Lando Norris ganó su primer título mundial de Fórmula 1. Max Verstappen se quedó con el GP de Abu Dhabi y Franco Colapinto finalizó en los últimos lugares tras largar desde el puesto 20.
Boca Juniors y Racing Club se miden este domingo 7 de diciembre, a las 19:00, en La Bombonera por la semifinal del certamen liguero, que definirá al primer clasificado a la gran final.
Agustín Canapino (Camaro) levantó su quinto título en el Turismo Carretera (TC) este domingo al ganar la primera serie de clasificación en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, mantuvo reuniones estratégicas con funcionarios de EEUU en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, llenando el vacío diplomático dejado por la cancelación del viaje de Javier Milei.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 7 de diciembre. Se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo en zonas altas.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.