Racing eliminó a Boca en La Bombonera y se metió en la final del Clausura

Racing se quedó este domingo 7 de diciembre con la primera semifinal del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Boca en la Bombonera, con un gol decisivo de Maravilla Martínez en el tramo final del segundo tiempo.

El cabezazo del delantero le dio a la Academia el pasaje a la final y dejó sin chances al Xeneize, que necesitaba el empate para forzar el alargue. El equipo de Avellaneda sostuvo la ventaja y cerró una noche histórica como visitante.

Racing espera al rival que saldrá de la otra semifinal que disputarán Gimnasia y Estudiantes en el clásico de La Plata.