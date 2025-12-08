El Centro Regional de Hemoterapia realizará una colecta de sangre del grupo O factor RH positivo este martes 9 en la Legislatura, de 9:30 a 13:00 horas.
“No puede ser que hoy alguien muera de tétanos”, advierten por la vacunación
La Dra. Mónica Gelsi enfatizó la necesidad de cumplir los esquemas de vacunación infantil y alertó sobre el riesgo del tétanos, una enfermedad prevenible que sigue registrando casos en el país.Salud08/12/2025Ivana Chañi
En “De Esto sí se habla; salud y sexualidad”, por Aries, la Dra. Mónica Gelsi, reflexionó sobre la importancia de las vacunas tradicionales, especialmente en un contexto de debate público y dudas instaladas en parte de la sociedad. La médica aclaró que, más allá de las controversias surgidas con las vacunas desarrolladas durante la pandemia, “las vacunas de los niños son una obligación y forman parte de la ley”.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue la advertencia sobre el tétanos, una enfermedad grave pero completamente prevenible. Gelsi fue contundente:
“No puede ser que hoy alguien muera de tétanos. Es inconcebible.”
La especialista recordó que la bacteria Clostridium tetani está presente en la tierra, el polvo y superficies cotidianas, por lo que personas que trabajan con sus manos, jardineros, albañiles, personal rural o quienes manipulan herramientas deben revisar su esquema de inmunización. La vacuna antitetánica se aplica en la infancia, pero requiere refuerzos periódicos para mantener la protección.
La doctora también subrayó que la vacuna forma parte de los cuidados durante el embarazo. Mencionó un caso vivido en su trayectoria profesional: una madre y su bebé que contrajeron tétanos neonatal, una situación grave que requirió meses de internación. “La señora sobrevivió, pero el bebé lamentablemente no”, relató, reforzando la importancia de las campañas de vacunación en esa etapa.
Además, Gelsi repasó otras vacunas esenciales como la triple viral, que protege contra sarampión, paperas y rubéola, y que debe colocarse al año de vida y reforzarse a los cinco años. “Debemos evitar que reaparezcan enfermedades que ya estaban controladas”, señaló, en referencia a casos recientes reportados en el país.
Finalmente, llamó a los oyentes a revisar los carnets de vacunación, mantener al día los esquemas y consultar con profesionales ante cualquier duda. “Las vacunas están estudiadas, probadas y salvan vidas. No vacunarse expone a los niños y a toda la comunidad”, concluyó.
