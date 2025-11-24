Desde el viernes 21 hasta hoy lunes 24, el Hotel Termas de Rosario de la Frontera registró una ocupación del 100%, consolidándose como uno de los destinos más elegidos del sur provincial durante el fin de semana largo, según datos confirmados por la prensa local.
Los turistas ya no reservan: crece el fenómeno del “walk-in” en Salta
Turismo24/11/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, destacó que el fin de semana largo dejó un balance “positivo” para el sector, que venía atravesando un año “muy exigente y complejo” debido a la recesión y la caída del consumo.
Según explicó, el impacto fue mayor gracias a la realización del TC 2000 en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, un evento que generó un fuerte movimiento en los mercados regionales.
Assaf recordó que el contexto económico nacional también golpeó al turismo salteño: “Este año fue de recesión, sobre todo para Salta donde el 70% del mercado es nacional. La pérdida de poder adquisitivo afectó mucho al sector”, explicó.
En comparación con principios de año, el dirigente remarcó que la nueva cotización del dólar, en torno a los 1.400 pesos, volvió a hacer más competitivo el destino para los viajeros extranjeros. “Eso también ayudó a que el fin de semana fuera mejor”, aseguró.
Pese a ello, describió que se mantuvo la tendencia de reservas confirmadas a último momento, un comportamiento que se repite durante todo 2024. “Muchos turistas llegaron como walk-in, sin reserva previa. Hoy es más fácil comparar precios y algunos saben que, llegando sobre la fecha, pueden conseguir mejores tarifas”, detalló.
Si bien todavía no hay cifras oficiales, Assaf anticipó que la mayoría de los hoteles reportaron una ocupación cercana al 70% durante el fin de semana largo.
“Venimos trabajando muy fuerte en promoción, tanto desde la Cámara como junto al Gobierno. Creemos que la única salida en estos momentos es redoblar los esfuerzos, porque cuando este contexto termine, los destinos con mayor visibilidad serán los que tomen ventaja”, sostuvo.
