ras largar último en el Yas Marina Circuit, el equipo se verá obligado a replantear la estrategia para la carrera final, con el objetivo de acumular datos valiosos y "terminar lo mejor que se pueda la carrera".
¿Chicana o error? El grosero descuido de Austria con el logo de Argentina
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.Deportes06/12/2025
En el medio de la euforia por la revelación de los grupos de la fase inicial de la Copa del Mundo 2026, Asociación Austríaca de Fútbol subió una publicación sobre el Grupo J en donde omitió un grave error en el escudo de la Selección argentina.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el combinado europeo colocó una imagen del logo de la AFA con tan solo 2 estrellas, las cuales representaron las conquistas de los mundiales de Argentina 1978 y México 1986. De esta manera, el importante esfuerzo de Lionel Scaloni y su grupo de trabajo en el Mundial de Qatar 2022, pareció que nunca existió.
El furor en las redes sociales fue inmediato y la imagen no tardó en volverse viral. Los hinchas argentinos, con el recuerdo aún fresco de la épica consagración en Qatar, reaccionaron con una mezcla de sorpresa, humor e indignación. Cientos de comentarios inundaron la publicación de la Asociación Austríaca de Fútbol y la previa del cruce mundialista tomó un tono cada vez más serio.
Este desliz generó un debate instantáneo: ¿fue un simple descuido del Community Manager o una chicana de cara al encuentro en el Grupo J? Ciertamente, omitir la tercera estrella en el actual escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es un error notorio para cualquier organismo futbolístico, especialmente al tratarse de uno de los actuales campeones del mundo.
La AFA oficializó el escudo con las tres estrellas inmediatamente después de la final ganada en Lusail, convirtiendo la versión de dos estrellas en una reliquia histórica que ya no representa a la selección nacional.
Aunque la publicación fue compartida en un contexto de emoción por el sorteo, la omisión del título de 2022 inevitablemente puso el foco en el historial reciente entre ambas naciones. Si bien Austria no es una potencia histórica del fútbol, este error involuntario (o no) le añadió un condimento extra de rivalidad al próximo enfrentamiento.
El Grupo J, que completan Argelia y Jordania, ya tiene su primera anécdota viral, demostrando que la pasión mundialista se juega tanto en las canchas como en las plataformas digitales.
Por el momento, la Asociación Austríaca de Fútbol no ha emitido un comunicado oficial para disculparse o aclarar el origen del error, ni tampoco modificó la imagen en sus redes. Este silencio prolonga el misterio sobre si la falta de la tercera estrella fue solo un fallo de stock fotográfico o una declaración velada.
Lo cierto es que, con la inminente Copa del Mundo 2026 en el horizonte, Argentina y Austria han intercambiado su primer 'gol' mediático, prometiendo un duelo cargado de expectativa y, ahora, una pequeña cuota de controversia.
Los Pumas 7s, dirigidos por Santiago Gómez Cora, consiguieron un sufrido triunfo por 24-19 ante Francia en la segunda fecha del Circuito Mundial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
La distribución se realiza en la sede de la Secretaría, de 8:00 a 14:00, y se extenderá hasta el 18 de diciembre.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.
Lionel Messi buscará este sábado conseguir el primer título de la MLS en la historia de Inter Miami, cuando enfrente en la final al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.
Colapinto largará último en Abu Dhabi tras una clasificación complicada con el Alpine
El piloto argentino Franco Colapinto no logró superar la Q1 y partirá último en el Gran Premio de Abu Dhabi. La FIA le anuló dos vueltas por exceder los límites de pista y su único registro válido lo dejó 20°.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Cayó un helicóptero en las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: cuatro heridosProvincias05/12/2025
Un helicóptero se desplomó sobre las canchas de tenis del ex KDT. La aeronave sufrió un desperfecto mecánico y el piloto intentó un aterrizaje de emergencia.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.