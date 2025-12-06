¿Chicana o error? El grosero descuido de Austria con el logo de Argentina

En el medio de la euforia por la revelación de los grupos de la fase inicial de la Copa del Mundo 2026, Asociación Austríaca de Fútbol subió una publicación sobre el Grupo J en donde omitió un grave error en el escudo de la Selección argentina.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el combinado europeo colocó una imagen del logo de la AFA con tan solo 2 estrellas, las cuales representaron las conquistas de los mundiales de Argentina 1978 y México 1986. De esta manera, el importante esfuerzo de Lionel Scaloni y su grupo de trabajo en el Mundial de Qatar 2022, pareció que nunca existió.

El furor en las redes sociales fue inmediato y la imagen no tardó en volverse viral. Los hinchas argentinos, con el recuerdo aún fresco de la épica consagración en Qatar, reaccionaron con una mezcla de sorpresa, humor e indignación. Cientos de comentarios inundaron la publicación de la Asociación Austríaca de Fútbol y la previa del cruce mundialista tomó un tono cada vez más serio.

Este desliz generó un debate instantáneo: ¿fue un simple descuido del Community Manager o una chicana de cara al encuentro en el Grupo J? Ciertamente, omitir la tercera estrella en el actual escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es un error notorio para cualquier organismo futbolístico, especialmente al tratarse de uno de los actuales campeones del mundo.

La AFA oficializó el escudo con las tres estrellas inmediatamente después de la final ganada en Lusail, convirtiendo la versión de dos estrellas en una reliquia histórica que ya no representa a la selección nacional.

Aunque la publicación fue compartida en un contexto de emoción por el sorteo, la omisión del título de 2022 inevitablemente puso el foco en el historial reciente entre ambas naciones. Si bien Austria no es una potencia histórica del fútbol, este error involuntario (o no) le añadió un condimento extra de rivalidad al próximo enfrentamiento.

El Grupo J, que completan Argelia y Jordania, ya tiene su primera anécdota viral, demostrando que la pasión mundialista se juega tanto en las canchas como en las plataformas digitales.

Por el momento, la Asociación Austríaca de Fútbol no ha emitido un comunicado oficial para disculparse o aclarar el origen del error, ni tampoco modificó la imagen en sus redes. Este silencio prolonga el misterio sobre si la falta de la tercera estrella fue solo un fallo de stock fotográfico o una declaración velada.

Lo cierto es que, con la inminente Copa del Mundo 2026 en el horizonte, Argentina y Austria han intercambiado su primer 'gol' mediático, prometiendo un duelo cargado de expectativa y, ahora, una pequeña cuota de controversia.

Con información de Noticias Argentinas