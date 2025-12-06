María Corina Machado viajará a Oslo por el Nobel de la Paz

María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre, tras semanas de incertidumbre por las amenazas del régimen de Nicolás Maduro y la preocupación por su seguridad. La líder de la oposición venezolana, reconocida internacionalmente por su defensa de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica en Venezuela, se prepara para asistir a la ceremonia en la capital noruega, un evento que simboliza el respaldo global a la causa democrática venezolana.

“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, afirmó Kristian Berg Harpviken. “Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, añadió en un mensaje a la agencia AFP.

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, había advertido que el desplazamiento de la líder venezolana representa un peligro real, ya que “el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”. Frydnes expresó su esperanza de que se garantice la seguridad de la opositora tanto en su trayecto a Noruega como en su eventual regreso a Venezuela. La propia Machado, en declaraciones previas, había manifestado que solo podría salir del país cuando existieran condiciones de libertad, lo que subraya la gravedad de la situación.

Junto a Machado, Edmundo González Urrutia, dirigente opositor y ex candidato presidencial, también participará en la ceremonia de entrega del Nobel. González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024 tras una orden de detención en su contra, confirmó su presencia en Oslo después de recibir en Roma el Premio Internacional 2025 del Instituto Milton Friedman. Su exilio refleja el clima de represión que impera en Venezuela, donde la persecución política ha forzado a numerosos líderes opositores a abandonar el país.

También se espera la presencia de varios líderes internacionales. Entre ellos el presidente argentino Javier Milei, quien en las últimas horas confirmó su asistencia a la ceremonia en Oslo, de acuerdo a lo informado por el equipo de campaña de la líder opositora venezolana.

“Nuestro profundo agradecimiento al presidente Javier Milei (...) Su presencia en Noruega es un gesto de hermandad continental que reafirma el compromiso de Argentina con la democracia y la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano”, señala el mensaje publicado por el Comando con Venezuela en sus redes sociales.

Semanas atrás también habían confirmado su presencia los presidentes de Ecuador (Daniel Noboa) y Panamá (José Raúl Mulino).

El Premio Nobel de la Paz otorgado a Machado reconoce su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Este galardón internacional refuerza la visibilidad de la crisis venezolana y la legitimidad de la oposición, en un contexto marcado por la represión, el exilio y la presión internacional sobre el régimen de Maduro.

En vísperas de la ceremonia, el partido Vente Venezuela, liderado por Machado, ha convocado movilizaciones de apoyo en al menos 24 países para este sábado, cuatro días antes de la entrega del Nobel. Estas marchas buscan acompañar simbólicamente el reconocimiento internacional y recordar que “la lucha de Venezuela por la libertad sigue viva”. Sin embargo, la organización ha señalado que la escalada represiva y la incertidumbre en el país impiden convocar concentraciones dentro de Venezuela, ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los participantes.

En intervenciones recientes, Machado ha insistido en la necesidad de una transición política ordenada y efectiva en Venezuela. Durante un acto virtual con la Asociación Venezolano-Estadounidense en Nueva York, la opositora afirmó que la oposición está “más organizada que nunca” y que cuenta con un liderazgo legítimo y el respaldo de la comunidad internacional. Subrayó que la prioridad es definir los pasos a seguir para asegurar una transición que responda al mandato popular y agradeció el apoyo internacional, destacando el papel de Estados Unidos en la presión sobre el régimen de Maduro.

En su discurso, destacó la resistencia del pueblo venezolano y afirmó que “ha sufrido, pero se niega a rendirse”. También señaló que la oposición enfrenta la represión con “dignidad y fuerza moral”, al mencionar a “exiliados y presos políticos que han sido separados de sus familias y entregado todo por la causa democrática”. Además, agradeció al presidente Trump por reconocer que la transición venezolana es “una prioridad” y por su rol como “referente en la presión internacional sobre el régimen de Maduro”.

El contexto político venezolano sigue marcado por la represión, el exilio de líderes opositores y la imposición de sanciones internacionales. El endurecimiento de las medidas estadounidenses, incluido el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela, ha incrementado la presión sobre el régimen de Maduro y ha dificultado la movilidad y las operaciones comerciales. La diáspora venezolana, junto a actores internacionales, continúa desempeñando un papel clave en la visibilización de la crisis y en el respaldo a la transición democrática.

Con información de Infobae