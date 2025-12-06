Alerta Ludopatía: Jóvenes confunden invertir con apostar

La creciente participación de jóvenes en plataformas de inversión digital esconde un fenómeno preocupante: muchos replican patrones de conducta asociados a la ludopatía en sus decisiones financieras, según advirtió el economista Carlos Curi, especialista en bienestar financiero.

"Quienes no eligen una inversión consistente en el tiempo suelen usar esas aplicaciones digitales como si se tratara de apuestas en línea", señaló el experto en una columna donde analiza el vínculo entre adicción al juego y hábitos de inversión.

El especialista destacó que esta conducta tiene su origen en un problema que se expandió durante la pandemia y que hoy afecta a un segmento significativo de la población juvenil.

Cifras alarmantes sobre apuestas online en Argentina

De acuerdo con los datos citados por Curi, alrededor del 12,5% de los jóvenes argentinos entre 16 y 24 años han participado en apuestas online.

El economista recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la ludopatía juvenil como "un trastorno del control de impulsos, con impactos en la salud mental y el bienestar".

Esta situación, según supo la Agencia Noticias Argentinas, se traslada al ámbito de las inversiones cuando los jóvenes buscan ingresos adicionales ante compensaciones laborales insatisfactorias.

La paradoja de los Centennials y las finanzas digitales

El análisis del especialista revela una contradicción en el comportamiento financiero de las nuevas generaciones.

"Si bien estos tienen más probabilidades de invertir hoy y prefieren aplicaciones móviles para el ahorro e inversión, evitando así a los bancos tradicionales, las influencias externas de las redes sociales y modas financieras los impulsan a tomar decisiones rápidas, muchas veces sin ningún análisis o asesoramiento", explicó Curi.

El experto precisó que el 75% de los empleados jóvenes busca ingresos adicionales debido a que sus compensaciones no resultan satisfactorias.

Esta búsqueda los lleva a asumir riesgos financieros significativos, potenciados por conductas adquiridas durante su exposición temprana a plataformas de apuestas.

Plataformas de trading que imitan casinos digitales

El economista alertó sobre el diseño de las aplicaciones de inversión, que incorporan elementos propios de los juegos de azar.

"Muchas aplicaciones de trading y criptomonedas utilizan dinámicas de juego —gráficos en tiempo real, recompensas, notificaciones— que recuerdan a casinos digitales", detalló el especialista.

Este diseño, según Curi, "refuerza la conexión entre la ludopatía de su etapa educativa y sus hábitos actuales de inversión".

La Generación Z, expuesta desde la adolescencia a juegos de azar online, replica esos mismos patrones cuando opera en mercados financieros a través de plataformas digitales.

Educación financiera: la deuda pendiente

El análisis concluye que existe una carencia estructural en la formación de los jóvenes en materia financiera.

"La falta de educación financiera en colegios, universidades y empresas deja a los jóvenes vulnerables a confundir inversión con apuestas, asumiendo riesgos excesivos sin estrategias de largo plazo", advirtió el economista.

Para Curi, la ludopatía en establecimientos educativos y la manera de invertir de los Centennials representan "dos caras de un mismo fenómeno: jóvenes digitalizados que enfrentan riesgos financieros sin suficiente educación en la materia".

El especialista, con más de 40 años de trayectoria en administración fiduciaria y gestión de activos para planes de retiro, aboga por la implementación de programas de bienestar financiero que aborden esta problemática desde el ámbito laboral y educativo.

Con información de Noticias Argentinas