El pontífice, de origen estadounidense y nacionalizado peruano, señaló que la diplomacia vaticana está "constantemente orientada al servicio de la humanidad", priorizando la voz de los pobres y vulnerables.
UE pide más confianza y mantiene alianza con EE. UU.
La alta funcionaria de la UE, Kaja Kallas, respondió a un informe de Estados Unidos que advierte sobre la "desaparición de la civilización" europea.El Mundo06/12/2025
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este sábado que la relación del bloque con Estados Unidos sigue siendo la más importante para Europa, a pesar de la nueva estrategia de seguridad nacional anunciada por Washington.
"Por supuesto, hay muchas críticas, pero creo que algunas también son ciertas", dijo la funcionaria en el Doha Forum, una conferencia diplomática que se celebra anualmente en la capital de Qatar.
Europa "ha estado subestimando su propio poder frente a Rusia", dijo Kallas. "Deberíamos tener más confianza en nosotros mismos", agregó.
Estados Unidos advierte sobre la "desaparición de la civilización" europea
La declaración es una respuesta a una publicación el viernes de un documento que anticipa la "desaparición de la civilización" europea y aboga por la lucha contra las "migraciones masivas" y la restauración del "predominio estadounidense en América Latina".
En el informe, Washington critica duramente a los aliados europeos y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la UE, especialmente en materia de migración.
"Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor aliado", expresó Kallas. "No siempre hemos coincidido en diferentes temas, pero creo que el principio general sigue ahí. Somos los mayores aliados y debemos mantenernos unidos".
Con información de afp/reuters
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, confirmó que viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre.
Los negociadores de Ucrania y los emisarios del presidente Donald Trump anunciaron una tercera ronda de conversaciones en Miami sobre el plan estadounidense para el fin de la guerra.
Ucrania reportó un ataque masivo ruso este sábado, en el que se contabilizaron 653 drones y múltiples misiles. Las autoridades ucranianas denuncian un golpe sistemático a las instalaciones energéticas.
Las compañías colombianas Wingo y Satena, la panameña Copa Airlines y Boliviana de Aviación profundizaron el cuadro de cancelaciones en Venezuela en un contexto marcado por las fricciones con el gobierno de Donald Trump.
China acelera su despliegue 5G y supera los 4,7 millones de estaciones base en todo el paísEl Mundo05/12/2025
China profundizó este año su expansión tecnológica con un crecimiento sostenido en su infraestructura de telecomunicaciones, impulsando una adopción masiva de la red 5G a nivel nacional.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
El sindicato asegura que habrá “abstención de tareas” en caso de que no sean depositados los sueldos en las líneas que aún no lo hicieron. “Si aparece la plata, salimos a trabajar”, dijo el vocero del gremio.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.