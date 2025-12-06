UE pide más confianza y mantiene alianza con EE. UU.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este sábado que la relación del bloque con Estados Unidos sigue siendo la más importante para Europa, a pesar de la nueva estrategia de seguridad nacional anunciada por Washington.

"Por supuesto, hay muchas críticas, pero creo que algunas también son ciertas", dijo la funcionaria en el Doha Forum, una conferencia diplomática que se celebra anualmente en la capital de Qatar.

Europa "ha estado subestimando su propio poder frente a Rusia", dijo Kallas. "Deberíamos tener más confianza en nosotros mismos", agregó.

Estados Unidos advierte sobre la "desaparición de la civilización" europea

La declaración es una respuesta a una publicación el viernes de un documento que anticipa la "desaparición de la civilización" europea y aboga por la lucha contra las "migraciones masivas" y la restauración del "predominio estadounidense en América Latina".

En el informe, Washington critica duramente a los aliados europeos y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la UE, especialmente en materia de migración.

"Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor aliado", expresó Kallas. "No siempre hemos coincidido en diferentes temas, pero creo que el principio general sigue ahí. Somos los mayores aliados y debemos mantenernos unidos".

Con información de afp/reuters