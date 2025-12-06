El pontífice, de origen estadounidense y nacionalizado peruano, señaló que la diplomacia vaticana está "constantemente orientada al servicio de la humanidad", priorizando la voz de los pobres y vulnerables.
Kiev y Washington: Tercera ronda de conversaciones de paz
Los negociadores de Ucrania y los emisarios del presidente Donald Trump anunciaron una tercera ronda de conversaciones en Miami sobre el plan estadounidense para el fin de la guerra.El Mundo06/12/2025
Los negociadores de Ucrania y los emisarios del presidente estadounidense Donald Trump tendrán una tercera jornada de conversaciones este sábado en Miami, anunciaron este viernes en un comunicado en el cual destacaron que avanzar hacia un acuerdo de paz depende de Rusia.
Estados Unidos lleva semanas intentando que Kiev y Moscú acepten un plan elaborado por Washington para acabar con las hostilidades. El primer borrador fue enmendado tras ser criticado por considerarse demasiado favorable a Rusia.
"Ambas partes coincidimos en que cualquier avance real hacia un acuerdo depende de que Rusia muestre un compromiso serio con una paz duradera, incluyendo pasos para una desescalada y el cese de las matanzas", declararon en un mensaje publicado en X por el enviado Steve Witkoff el viernes.
En el comunicado, el Departamento de Estado precisa que los participantes definieron "el marco de los acuerdos de seguridad (...) y las capacidades de disuasión necesarias para mantener una paz duradera".
Las delegaciones se reunirán el sábado para "seguir avanzando en las conversaciones" sobre el plan estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia.
Sin detalles del plan enmendado
Del lado estadounidense, el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, participan en las conversaciones cerca de Miami. Por parte ucraniana, se trata del negociador Roustem Oumerov y del general Andreï Hnatov.
Desde la presentación del plan estadounidense hace casi tres semanas, se han organizado varias rondas de conversaciones con los ucranianos en Ginebra y en Florida para intentar modificar el texto a favor de Kiev.
No se han filtrado muchos detalles del plan enmendado pero, para Kiev, la primera versión era muy favorable a Rusia.
El documento también fue presentado el martes durante una reunión de los emisarios estadounidenses con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú.
En su comunicado, el Departamento de Estado precisa que los participantes "discutieron los resultados" de la reunión en Moscú y que Oumerov reafirmó que la prioridad de Ucrania era llegar a un acuerdo "que proteja su independencia y soberanía".
Moscú reconoce diálogo cordial con enviado de Trump
Tras la reunión en la capital rusa, el Kremlin aseguró que se habían logrado avances, pero que aún quedaba "mucho trabajo" por hacer para llegar a una solución del conflicto iniciado en febrero de 2022.
El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó este viernes que las conversaciones de esta semana en Moscú se desarrollaron en un ambiente cordial y celebró la presencia del yerno de Trump.
Putin y Witkoff sostuvieron un "diálogo realmente amistoso y se entienden bien", declaró Ushakov a la televisión estatal rusa y afirmó que la presencia de Kushner es muy "útil".
La intensa actividad diplomática, no ha logrado frenar los combates. La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que Rusia envió 137 drones a territorio ucraniano por la noche, de los cuales 80 fueron derribados.
En varias regiones sigue habiendo cortes de electricidad por los bombardeos rusos contra instalaciones energéticas de las últimas semanas, según el Ministerio de Energía.
Mijailo Podoliak, un consejero de la presidencia ucraniana, apuntó en X que aunque "el proceso diplomático se esté llevando a cabo actualmente entre bastidores, (...) las posiciones están claras".
"Ucrania quiere el fin de la guerra y está dispuesta a hablar", señaló.
Con información de afp, efe, reuters
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, confirmó que viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre.
La alta funcionaria de la UE, Kaja Kallas, respondió a un informe de Estados Unidos que advierte sobre la "desaparición de la civilización" europea.
Ucrania reportó un ataque masivo ruso este sábado, en el que se contabilizaron 653 drones y múltiples misiles. Las autoridades ucranianas denuncian un golpe sistemático a las instalaciones energéticas.
Las compañías colombianas Wingo y Satena, la panameña Copa Airlines y Boliviana de Aviación profundizaron el cuadro de cancelaciones en Venezuela en un contexto marcado por las fricciones con el gobierno de Donald Trump.
China acelera su despliegue 5G y supera los 4,7 millones de estaciones base en todo el paísEl Mundo05/12/2025
China profundizó este año su expansión tecnológica con un crecimiento sostenido en su infraestructura de telecomunicaciones, impulsando una adopción masiva de la red 5G a nivel nacional.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
El sindicato asegura que habrá “abstención de tareas” en caso de que no sean depositados los sueldos en las líneas que aún no lo hicieron. “Si aparece la plata, salimos a trabajar”, dijo el vocero del gremio.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.