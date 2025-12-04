Google dio a conocer cuáles fueron las principales búsquedas de 2025 que realizaron los argentinos. Los datos surgen de la información recabada de Google Trends, la herramienta que permite indagar en los intereses de los usuarios a escala global y regional.
Falta de educación financiera: el 25% de los jóvenes fueron estafados
Un estudio a nivel internacional halló que los influencer y las plataformas digitales se imponen sobre el aula tradicional a la hora de la enseñanza financiera. Se trata de un factor que implica riesgos a la hora de invertir.Sociedad04/12/2025
Las redes sociales se convirtieron en una de las principales fuentes de educación financiera entre los jóvenes argentinos, reveló un importante informe que también alertó por el alto nivel de exposición de los más jóvenes a las estafas y una importante brecha entre la percepción sobre los propios conocimientos financieros y los que realmente se tienen.
A esas conclusiones llegó el relevamiento “El valor de aprender”, elaborado por el Grupo Santander, que fue elaborado junto a IPSOS en 10 países del mundo, incluida la Argentina, donde se concluyó que si bien el fenómeno atraviesa fronteras, a nivel local cobra especial relevancia: el 33% de los jóvenes elige las redes o creadores de contenido como fuente para educarse en cuestiones financieras.
A su vez, el 86% dice no haber recibido ninguna educación de este estilo en la escuela, una de las cifras más altas del estudio, comparada con los demás países del mundo. En este sentido, el 91% de la población consideró que las escuelas y los padres deberían garantizar la educación financiera.
La falta de información y el facto de las estafas
El estudio también expone una paradoja global que también se replicó en Argentina: el 66% de las personas afirma tener conocimientos financieros, pero solo el 27% de los encuestados respondió correctamente una pregunta sobre inflación.
"Existen riesgos asociados a esta brecha, que se explican mediante un concepto psicológico conocido como 'efecto Dunning-Kruger'", explicaron en el informe.
Y ahondaron: "Cuando las personas sobrestiman sus habilidades o conocimientos, es más probable que tomen malas decisiones y podrían no saber evaluar adecuadamente los riesgos que conllevan, con el perjuicio que eso podría suponer. Además, es posible que esta percepción les haga pensar que no necesitan seguir formándose".
En este sentido, se destacó que "los jóvenes se informan más, pero también quedan más expuestos: 7 de cada 10 fueron víctimas de intentos de estafas digitales y casi 1 de cada 4 cayó efectivamente en fraudes online".
Ámbito
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
El ícono del cuarteto pasó por el quirófano sin complicaciones y evoluciona satisfactoriamente mientras se prepara para sus próximos shows.
La séptima gala dejó fuera a un participante tras un duelo entre una pizza cruda y un sándwich excesivo que desató durísimas críticas del jurado.
Un regalo, una sonrisa: convocan a 142 “Reyes Magos” para esta Navidad
La Fundación UNIR busca 142 “Reyes Magos” para llevar regalos a niños de escuelas rurales de Salta. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 387-15-6855266 o ingresar a www.fundacionunir.com.ar.
La muestra exhibe cinco obras firmadas por el artista y los simios del santuario Save The Chimps, vendidas por 75 mil dólares y lanzadas en edición limitada para coleccionistas.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Paritarias: el Gobierno propuso un esquema de pagos cada 15 días para diciembre y eneroSalta03/12/2025
La propuesta incluye pagar el 16 de diciembre el medio aguinaldo; los días 30 y 31 del corriente el salario de diciembre con un incremento del 5%; abonar el 16 de enero un bono adicional de $150.000 y adelantar el sueldo de enero. Las partes volverán a reunirse la próxima semana para continuar el diálogo y avanzar en consensos.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.