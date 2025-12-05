Sube la unidad de aporte previsional para contadores en Salta

Los pasajes se dispararon y viajar dentro de Salta ya cuesta más de $50.000
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, a través de su Caja de Seguridad Social, aprobó un incremento en el valor de la unidad de aporte previsional, que pasará a costar $6.400 a partir del 1 de diciembre de 2025. La actualización impactará en los vencimientos que operen desde el 1 de enero de 2026, según quedó establecido en la Resolución General Nº 827-CSS.
La decisión se fundamenta en la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios previsionales, particularmente afectados por el impacto inflacionario. En los considerandos, el Directorio señala que la inflación deteriora los haberes y afecta especialmente a los sectores más vulnerables del sistema.
Asimismo, se evaluó la relación entre aportes y beneficios, comparando el esquema local con otros regímenes jubilatorios para profesionales y con trabajadores autónomos, además de considerar la inflación interanual. Desde el organismo se destacó que existe una “opinión generalizada” que plantea la necesidad de mejorar el valor de los subsidios, lo que requiere un ajuste proporcional en los aportes mensuales para garantizar la sustentabilidad del sistema, conforme a estudios actuariales.
La resolución también recuerda que las unidades de aporte no ingresadas deberán regularizarse según lo previsto en el artículo 72 de la Ley Nº 7144.
La Caja dispuso notificar la medida a los profesionales afiliados, publicarla en el Boletín Oficial de Salta y proceder a su archivo, con las firmas del presidente Lic. Eilif Riise y el secretario Cr. Dino Fabián Camacho.
