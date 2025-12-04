Lo más buscado en Google por los argentinos en 2025

Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Google dio a conocer cuáles fueron las principales búsquedas de 2025 que realizaron los argentinos. Los datos surgen de la información recabada de Google Trends, la herramienta que permite indagar en los intereses de los usuarios a escala global y regional.Sociedad04/12/2025
Este año, varios acontecimientos y personajes marcaron la agenda y los intereses de los usuarios del país. Sin embargo, el deporte lideró el ranking de búsquedas.
En primer lugar, se encuentra la Copa Mundial de Clubes que se disputó entre junio y mitad de julio en Estados Unidos y en la que el Chelsea, equipo inglés, se consagró campeón. En segundo lugar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue uno de los términos más populares de este año, mientras que el calor excesivo ocupa el tercer lugar.
En cuarta posición, vuelve a aparecer el deporte con búsquedas relacionadas con la Selección de Fútbol Sub-20 de Argentina que llegó a la final contra Marruecos.
El quinto puesto quedó para el Papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de este año. Ocupando el sexto lugar, aparece el Padrón electoral. Cabe recordar que en octubre de este año se realizaron las elecciones legislativas, con el debut de la Boleta Única de Papel.
La reconocida y querida boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien falleció este año de manera repentina a causa de un ACV, también fue “de lo más buscado”, quedando en el séptimo puesto.
Mientras que el octavo y noveno lugar vuelven a darle protagonismo al deporte con interés por el PSG por su llegada a la final contra el Chelsea en el Mundial de Clubes y su participación en la Champions League.
Y al igual que en 2024, Franco Colapinto, quien continúa corriendo en la Fórmula 1, fue nuevamente una figura destacada de este año.
Finalmente, el listado de los primeros diez puestos lo completa El Eternauta, la serie basada en el cómic de Héctor Oesterheld, que quedó en el décimo lugar de lo más buscado. Al tiempo que, desde su estreno, se convirtió en una de las series argentinas más vistas del año.
Las figuras protagonistas de este año
Franco Colapinto fue la figura argentina más popular del año, ocupando el puesto número uno en esta lista.
Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, que estuvo al borde de la muerte tras un grave accidente de tránsito, quedó en segundo lugar. Y la expresidenta Cristina Kirchner se ubicó tercera, entre las figuras más buscadas del año, completando el podio.
La modelo Julieta Prandi ocupa el cuarto lugar dentro de la lista; Robert Prevost, el Papa León XIV, se encuentra en la quinta posición y Ander Herrera, el jugador español que debutó en Boca, ocupa el sexto puesto.
Por otro lado, la cantante Dua Lipa se encuentra en el séptimo lugar, la actriz Mercedes Oviedo, en el octavo, la productora y empresaria Cris Morena en el noveno, y la artista y recientemente elegida como legisladora Karen Reichardt en el décimo lugar.
A continuación, las listas completas de las búsquedas más populares entre los argentinos y las argentinas en este 2025.
Búsquedas populares
Personas
Acontecimientos
Partidos de fútbol
In memoriam
Entretenimiento
Página12
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
El ícono del cuarteto pasó por el quirófano sin complicaciones y evoluciona satisfactoriamente mientras se prepara para sus próximos shows.
La séptima gala dejó fuera a un participante tras un duelo entre una pizza cruda y un sándwich excesivo que desató durísimas críticas del jurado.
La Fundación UNIR busca 142 “Reyes Magos” para llevar regalos a niños de escuelas rurales de Salta. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 387-15-6855266 o ingresar a www.fundacionunir.com.ar.
La muestra exhibe cinco obras firmadas por el artista y los simios del santuario Save The Chimps, vendidas por 75 mil dólares y lanzadas en edición limitada para coleccionistas.
El ingreso de Marengo al sanatorio se produjo a las 33 semanas de gestación, luego de un control que derivó en estudios adicionales y reposo absoluto.
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Según se informó, el gobierno salteño y la UNSa avanzaron en la presentación del documento que establece el modo en el que la materia deberá incluirse en la currícula. En tanto, se avanzó con la formación docente para su dictado.