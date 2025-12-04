Lo más buscado en Google por los argentinos en 2025

Este año, varios acontecimientos y personajes marcaron la agenda y los intereses de los usuarios del país. Sin embargo, el deporte lideró el ranking de búsquedas.

En primer lugar, se encuentra la Copa Mundial de Clubes que se disputó entre junio y mitad de julio en Estados Unidos y en la que el Chelsea, equipo inglés, se consagró campeón. En segundo lugar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue uno de los términos más populares de este año, mientras que el calor excesivo ocupa el tercer lugar.

En cuarta posición, vuelve a aparecer el deporte con búsquedas relacionadas con la Selección de Fútbol Sub-20 de Argentina que llegó a la final contra Marruecos.

El quinto puesto quedó para el Papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de este año. Ocupando el sexto lugar, aparece el Padrón electoral. Cabe recordar que en octubre de este año se realizaron las elecciones legislativas, con el debut de la Boleta Única de Papel.

La reconocida y querida boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien falleció este año de manera repentina a causa de un ACV, también fue “de lo más buscado”, quedando en el séptimo puesto.

Mientras que el octavo y noveno lugar vuelven a darle protagonismo al deporte con interés por el PSG por su llegada a la final contra el Chelsea en el Mundial de Clubes y su participación en la Champions League.

Y al igual que en 2024, Franco Colapinto, quien continúa corriendo en la Fórmula 1, fue nuevamente una figura destacada de este año.

Finalmente, el listado de los primeros diez puestos lo completa El Eternauta, la serie basada en el cómic de Héctor Oesterheld, que quedó en el décimo lugar de lo más buscado. Al tiempo que, desde su estreno, se convirtió en una de las series argentinas más vistas del año.

Las figuras protagonistas de este año

Franco Colapinto fue la figura argentina más popular del año, ocupando el puesto número uno en esta lista.

Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, que estuvo al borde de la muerte tras un grave accidente de tránsito, quedó en segundo lugar. Y la expresidenta Cristina Kirchner se ubicó tercera, entre las figuras más buscadas del año, completando el podio.

La modelo Julieta Prandi ocupa el cuarto lugar dentro de la lista; Robert Prevost, el Papa León XIV, se encuentra en la quinta posición y Ander Herrera, el jugador español que debutó en Boca, ocupa el sexto puesto.

Por otro lado, la cantante Dua Lipa se encuentra en el séptimo lugar, la actriz Mercedes Oviedo, en el octavo, la productora y empresaria Cris Morena en el noveno, y la artista y recientemente elegida como legisladora Karen Reichardt en el décimo lugar.

A continuación, las listas completas de las búsquedas más populares entre los argentinos y las argentinas en este 2025.

Búsquedas populares

Copa Mundial de Clubes ARCA Calor Excesivo Selección de Fútbol Sub-20 Argentina Papa Francisco Padrón Electoral Locomotora Oliveras PSG Franco Colapinto El Eternauta

Personas

Franco Colapinto Thiago Medina Cristina Fernández de Kirchner Julieta Prandi Robert Prevost Ander Herrera Dua Lipa Mercedes Oviedo Cris Morena Karen Reichhardt

Acontecimientos

Copa Mundial de Clubes Calor Excesivo Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol Inundación Bahía Blanca Liga de Campeones de la UEFA Hot Sale Elecciones Legislativas de la Provincia de Buenos Aires Cónclave Paro General del 10 de Abril

Partidos de fútbol

Boca Juniors vs. River Plate Argentina vs. Brasil River Plate vs. Platense Auckland City vs. Boca Juniors Argentina vs. Colombia Racing vs. River Plate River Plate vs. Independiente del Valle Boca Juniors vs. Independiente Bayern Múnich vs. Boca Juniors Barracas Central vs. Boca Juniors

In memoriam

Papa Francisco Locomotora Oliveras Diego Jota Ozzy Osbourne Michelle Trachtenberg Charlie Kirk Miguel Ángel Russo Diane Keaton Toti Ciliberto Robert Redford

Entretenimiento

El Eternauta En el barro Homo Argentum Anora Nosferatu El juego del calamar Adolescencia Destino final: lazos de sangre Menem Cómo entrenar a tu dragón

