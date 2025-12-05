Figuritas del Mundial: Se presenta la portada dedicada a Canadá y Estados Unidos

A escasas horas del esperadísimo sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Panini America acaba de presentar un diseño especial que rinde homenaje a Canadá y Estados Unidos para engalanar la edición coleccionable de su legendario álbum de cromos. Miles de millones de aficionados al fútbol podrán volver a disfrutar de esta tradición con motivo de la competición que promete ser el mayor espectáculo deportivo de todo el planeta y el más extenso.

La colección de cromos de la Copa Mundial de la FIFA de Panini lleva más de cincuenta años haciendo las delicias de aficionados y coleccionistas de todo el planeta y rinde a su vez homenaje a los jugadores y las selecciones que se enfrentan por conquistar el título más codiciado del deporte rey. La Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos contará con la participación de 48 selecciones, de modo que esta será también la mayor colección de cromos de Panini de la historia.

Panini publicará la portada mundial del álbum de cromos en los próximos meses, antes de que empiece a rodar el balón en Norteamérica, además de otra especial con México como protagonista.