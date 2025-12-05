“Volvimos al mercado de capitales”: Milei destacó la colocación del bono 2029

El presidente Javier Milei celebró este viernes la vuelta de Argentina al mercado de capitales, luego de la colocación de un nuevo bono con vencimiento en 2029, emitido bajo ley local y con un cupón del 6,5%.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Milei expresó:

“VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley local. El mejor de todos los tiempos…!!! LA LIBERTAD AVANZA. VLLC!”

Cc: @LuisCaputoAR @Kicker0024 @JoseLuisDazaAR @FedericoFuriase@VauthierMartin @Felii_N pic.twitter.com/5u1zo9veCh — Javier Milei (@JMilei) December 5, 2025

La operación forma parte de la estrategia oficial para reconstruir la curva de deuda en pesos, recuperar previsibilidad y reabrir fuentes de financiamiento voluntario en el mercado interno luego de años de restricciones, reestructuraciones y pérdida de confianza.