Costo de vida de una pareja de jubilados equivale a seis haberes mínimos

El costo de vida no es igual para todos los sectores de la sociedad. Por caso, las personas adultas jubiladas deben sumarle a la canasta de bienes y servicios mensuales sus consumos en medicamentos, otro de los aspectos desregulados por la administración de Javier Milei.

De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, organismo a cargo de María Rosa Muiños, durante octubre la canasta para un hogar con dos personas en edad jubilatoria que debía pagar el alquiler se ubicó en los 1.932.067 pesos, mucho más que la mínima jubilatoria ubicada en los 340.000 pesos. A veces, el costo de vida parece privativo en la era Milei.

El alza mensual de la canasta para una pareja de jubilados que alquila se movió en octubre 1,6% y acumula en el año una variación del 8,4%. El sistema de canastas para personas adultas se elabora en base a estándares que aseguran la calidad de vida y el bienestar de este sector de la población, el monto dinerario requerido para alimentarse adecuadamente, vivir en condiciones habitacionales dignas, comprar medicamentos, acceder a cuidados, vestirse y tener esparcimiento, entre otros gastos básicos.

“La canasta alimentaria es definida a partir de una estimación propia que tiene en cuenta los requerimientos calóricos y la relación entre proteínas, grasas e hidratos que debe satisfacer la dieta de este grupo poblacional. La determinación de los servicios de la vivienda considera su tamaño y los consumos promedio”, puede leerse en el informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

En el desagregado de la canasta, una pareja de jubilados necesitó reunir durante octubre 480.445 pesos para la compra de alimentos, sumado al pago de los servicios de luz, gas y expensas (398.889 pesos), salud (144.134), bienes personales (198.891).

En promedio, necesitaron 42.601 pesos por día para cubrir sus gastos. El total de la canasta para una pareja de jubilados que alquila es de 1,9 millones de pesos. Esto quiere decir que deben reunir el equivalente a seis jubilaciones mínimas para poder costear su vida diaria mensual.

En el caso de una vivienda ocupada por una mujer –en edad de jubilación- con vivienda propia, la canasta se reduce a los 704.000 pesos mensuales, un poco más que el valor de dos jubilaciones mínimas.

En el caso de tener una prepaga como sistema de salud, todo se encarece mucho más. Para una persona sola, el servicio costaría cerca de los 600.000 pesos pero si fuesen dos personas en edad jubilatoria, la cuota promedio llegaría a los 1.183.000 pesos.

Canasta medicamentos

El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires refleja la variación intermensual de la suma del promedio de cada uno de los 9 tipos de medicamentos que componen su canasta (analgésicos, antibióticos y antisépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios, cardiovasculares y presión, dermatológicos, digestivos, psicofármacos y vitaminas).

En octubre de 2025, el IPM alcanzó una variación del el 1,7%. “Hubo 2 componentes que registraron aumentos por encima del promedio: los psicofármacos, con una suba promedio del 2,4%, seguidos por los antibióticos y antisépticos, con el 2,2%. Esos dos tipos de medicamentos también mostraron una variación acumulada superior a la del IPM”, puede leerse en el informe de la Defensoría del Pueblo.

En el caso de los antibióticos y antisépticos, su valor promedio se ubicó en noviembre en los 11.100 pesos, un alza del 2,2%; el valor de los psicofármacos fue de 12.000 pesos en promedio, con un incremento del 2,4%; y las vitaminas aumentaron casi un 2% y se ubicaron en torno a los 13.000 pesos.

La Defensoría comenzó a confeccionar este índice en julio de este año. Desde entonces, el alza acumulada fue del 6%. Lo que más subieron fueron los antibióticos y antisépticos, con un 8%.

