El Gobierno oficializó la nueva Política de Inteligencia Nacional
A través del Decreto 864/2025, la administración Milei puso en marcha el nuevo marco estratégico del sistema de inteligencia y ordenó a la SIDE elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional.Argentina05/12/2025
El Gobierno nacional oficializó este viernes la nueva Política de Inteligencia Nacional, mediante el Decreto 864/2025, que entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. La resolución establece los lineamientos estratégicos y objetivos generales que deberán guiar el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, y ordena a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional.
El decreto recuerda que la Ley 25.520 fijó el marco jurídico del sistema y que, a partir de la reestructuración integral dispuesta en julio de 2024 mediante el Decreto 614, se avanzó en la disolución de la antigua AFI y en la creación de la SIDE como organismo superior. En ese proceso también se crearon nuevos órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
La nueva política de Inteligencia Nacional del Gobierno
Según los fundamentos, la decisión apunta a modernizar y jerarquizar las capacidades de inteligencia en un contexto internacional “difuso, fragmentado y complejo”, reforzando la cooperación con otros Estados y priorizando la producción de información estratégica para la defensa nacional y la seguridad interior.
El Poder Ejecutivo señaló que, pese al rol esencial del sistema, la Argentina llevaba más de dos décadas sin una Política de Inteligencia formalmente establecida, debido a “la ausencia de una visión estratégica”. El Gobierno sostiene que esta actualización forma parte del compromiso asumido de “revalorizar las instituciones fundamentales del Estado”.
La nueva política define los lineamientos para orientar la obtención y análisis de información, articular la coordinación entre los diferentes organismos y ordenar el aporte de datos provenientes del sector público. El objetivo, indica el decreto, es fortalecer la capacidad del Estado para identificar riesgos, amenazas y oportunidades en línea con los intereses estratégicos nacionales.
Con la aprobación de este marco, la SIDE deberá avanzar ahora en la Estrategia de Inteligencia Nacional, que fijará los cursos de acción, las metas y las capacidades tecnológicas y de recursos humanos necesarias para adaptar el sistema al escenario geopolítico vigente.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni.
Con información de Ámbito
