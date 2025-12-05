El Gobierno adelanta el acto por el arribo de los cazas comprados a Dinamarca. La ceremonia será en Río Cuarto y dependerá de las condiciones climáticas.
ATE va al paro el 9 de diciembre contra la reforma laboral y el recorte estatal
La Asociación Trabajadores del Estado confirmó este viernes un paro nacional para el 9 de diciembre con movilización al Congreso.Argentina05/12/2025Ivana Chañi
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fijó la fecha del Paro Nacional para el 9 de diciembre, jornada en la que se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral que considera “regresiva” y exigir la reapertura inmediata de paritarias con una recomposición salarial de emergencia.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente los cambios impulsados por el Gobierno.
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad o la productividad. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo.
Aguiar recordó antecedentes internacionales y aseguró que legislaciones similares fracasaron durante la crisis económica global de 2009-2010.
“Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo fue desde 2002 a 2011, cuando existía la doble indemnización. Y aun así se registraban trabajadores. Eso demuestra que la salida es fortalecer las convenciones colectivas”, afirmó.
Reclamo salarial y rechazo al recorte en el Estado
El titular del sindicato advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo entre los estatales durante 2025.
“Nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial inmediata”, enfatizó.
También rechazó el eventual recorte del 10% de la planta estatal, y remarcó que los servicios públicos ya operan “en su piso mínimo histórico” debido a la desinversión.
Coincidencia con el debate de la reforma laboral
El paro había sido votado por unanimidad en el Confederal realizado el 27 de noviembre en San Luis. La fecha elegida podría coincidir con la presentación del proyecto de reforma laboral en el Congreso, lo que intensificaría la movilización.
Cada provincia definirá la modalidad de protesta; en CABA está previsto que los trabajadores estatales realicen retiros a partir de las 10:30.
Entre los organismos que, según ATE, estarían alcanzados por el recorte del 10% figuran: Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, Coneau, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom.
El gremio también insistió en la urgente reapertura de paritarias. Recordó que el Ejecutivo convocó el pasado 28 de noviembre a una reunión virtual en la que no presentó ninguna oferta salarial, lo que profundizó el malestar sindical.
A través del Decreto 864/2025, la administración Milei puso en marcha el nuevo marco estratégico del sistema de inteligencia y ordenó a la SIDE elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional.
“Volvimos al mercado de capitales”: Milei destacó la colocación del bono 2029
El presidente Javier Milei destacó la emisión de un bono en pesos bajo ley local con vencimiento en 2029 y un cupón del 6,5%.
El Banco Galicia anticipó que el pico de la morosidad crediticia se alcanzará en marzo de 2026, proyectando un costo del riesgo de entre el 9% y 10%, con la cartera irregular en torno al 6% o 7%.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de CABA, la Canasta de Bienes y Servicios para una pareja de adultos jubilados que debe alquilar se ubicó en $1.932.067 durante octubre de 2025.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.