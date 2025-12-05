ATE va al paro el 9 de diciembre contra la reforma laboral y el recorte estatal

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fijó la fecha del Paro Nacional para el 9 de diciembre, jornada en la que se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral que considera “regresiva” y exigir la reapertura inmediata de paritarias con una recomposición salarial de emergencia.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente los cambios impulsados por el Gobierno.

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad o la productividad. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo.

Aguiar recordó antecedentes internacionales y aseguró que legislaciones similares fracasaron durante la crisis económica global de 2009-2010.

“Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo fue desde 2002 a 2011, cuando existía la doble indemnización. Y aun así se registraban trabajadores. Eso demuestra que la salida es fortalecer las convenciones colectivas”, afirmó.

Reclamo salarial y rechazo al recorte en el Estado

El titular del sindicato advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo entre los estatales durante 2025.

“Nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial inmediata”, enfatizó.

También rechazó el eventual recorte del 10% de la planta estatal, y remarcó que los servicios públicos ya operan “en su piso mínimo histórico” debido a la desinversión.

Coincidencia con el debate de la reforma laboral

El paro había sido votado por unanimidad en el Confederal realizado el 27 de noviembre en San Luis. La fecha elegida podría coincidir con la presentación del proyecto de reforma laboral en el Congreso, lo que intensificaría la movilización.

Cada provincia definirá la modalidad de protesta; en CABA está previsto que los trabajadores estatales realicen retiros a partir de las 10:30.

Entre los organismos que, según ATE, estarían alcanzados por el recorte del 10% figuran: Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, Coneau, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom.

El gremio también insistió en la urgente reapertura de paritarias. Recordó que el Ejecutivo convocó el pasado 28 de noviembre a una reunión virtual en la que no presentó ninguna oferta salarial, lo que profundizó el malestar sindical.