Las primeras provincias en terminar las clases serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, el 12 de diciembre, mientras que Buenos Aires, Misiones y Salta lo harán el 22 de diciembre.
Salta: Más de 50 Profesorados y Tecnicaturas Superiores para 2026
La Dirección General de Educación Superior de Salta oficializó la Oferta Académica 2026, que incluye más de 50 carreras gratuitas y federales para jóvenes y adultos.Educación02/12/2025
La Dirección General de Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Gestión Educativa, oficializó la Oferta Académica 2026, que contempla 25 profesorados y 32 tecnicaturas superiores disponibles en instituciones formadoras de toda la provincia. Se trata de una propuesta amplia, gratuita y federal que garantiza más oportunidades educativas para jóvenes y adultos salteños.
La oferta incluye 25 Profesorados en áreas clave del sistema educativo: Educación Inicial, Primaria, Secundaria en distintas disciplinas (Biología, Química, Matemática, Física, Informática, Tecnologías, Geografía, Historia, Lengua y Literatura), así como carreras artísticas como Música, Artes Visuales, Teatro y Profesorados de Danza en diversas orientaciones.
Por otra parte, se encuentran disponibles 32 Tecnicaturas Superiores vinculadas a sectores estratégicos:
- Empresa e Industria: Higiene y Seguridad, Recursos Humanos, Mecatrónica, Minería, Procesos Mineros, Administración, Química Industrial.
- Turismo y Servicios: Turismo e Idiomas aplicados al sector.
- Seguridad: Seguridad Ciudadana, Criminología y formación para agentes operativos.
- Artes, Comunicación y Tecnología: Diseño Gráfico, Puesta en Escena, Marketing Digital, Comunicación Multimedial, Locución, Bibliotecología, Mantenimiento de Tecnologías Biomédicas, Desarrollo de Software, Autotrónica, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.
- Agro y Producción: Sistemas Agroganaderos, Recursos Hídricos, Vitivinicultura y Enología.
- Economía y Gestión: Gestión Pública y Gestión de Emprendimientos.
Los interesados pueden consultar en: https://dges-sal.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica-2026/
La propuesta educativa 2026 está distribuida en institutos superiores de todos los departamentos, fortaleciendo el acceso territorial a la educación superior. De esta manera, cada región ofrece trayectos vinculados a su matriz productiva, cultural y socioeconómica:
- Capital: Profesorados y tecnicaturas en artes, educación, comunicación, tecnología, turismo, salud y gestión.
- Orán: Carreras orientadas a la producción, tecnología, educación, idiomas y seguridad.
- San Martín: Ofertas vinculadas a industrias, recursos energéticos, turismo, gestión pública y educación.
- Rivadavia: Profesorados y tecnicaturas acordes a las necesidades comunitarias, fortaleciendo la formación docente y administrativa.
- Anta: Propuestas técnicas relacionadas con producción agroganadera, recursos hídricos y gestión.
- Metán y Rosario de la Frontera: Opciones en educación, comunicación, desarrollo tecnológico y servicios.
- Cafayate y Valles Calchaquíes: Tecnicaturas vinculadas al turismo, vitivinicultura, artes y educación.
- Guachipas, Cerrillos, La Caldera, Chicoana y otros departamentos: Propuestas pedagógicas y técnicas que responden al perfil local, incluyendo formación docente, producción, tecnología y comunicación.
Esta distribución federal permite que los estudiantes se formen en el mismo lugar donde viven, evitando traslados costosos, fortaleciendo el arraigo y potenciando el desarrollo comunitario.
Desde la Dirección General de Educación Superior se resalta que sostener una oferta académica amplia, moderna y territorialmente equilibrada es clave para la construcción de una provincia más justa y con mayor igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación ofrece más de 50 carreras superiores, esta gran gama de oportunidades es una decisión estratégica que apuesta al talento local, al fortalecimiento de los sectores productivos y al derecho a estudiar de cada joven y adulto salteño.
El sistema fue creado a fines de 2023. El objetivo es construir una unidad de medida que permita traducir el tiempo de trabajo académico que requiere un estudiante para afrontar una carrera. A tal fin, se celebraron reuniones en la UNSa.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
Educación Técnica: EXPO UFIDeT 2025 presenta la oferta de Nivel Superior en SaltaEducación26/11/2025
La Subsecretaría de Educación y Trabajo de Salta invita a egresados de escuelas técnicas a la EXPO UFIDeT 2025, que se realizará el 27 y 28 de noviembre en la capital salteña.
En la provincia ya funcionan planes pilotos el nivel inicial, primaria, secundaria y escuelas técnica, acompañados por capacitación docente y una regulación en el uso. “Estamos convencidos que necesitamos trabajar toda esta temática desde la educación para formar una ciudadanía digital”, indicaron.
UNSa detectó 130 cargos sin financiamiento y evalúan denuncias contra la gestión anterior
La nueva conducción de la Universidad Nacional de Salta afirmó haber encontrado trámites sin presentar en Nación y carreras funcionando sin fondos asignados. Auditoría podría derivar en acciones legales.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Asado, catering y facturas: advierten sobre posibles desmanejos en el Concejo de Tartagal
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.