Hidrovía: Abren consulta previa para nueva licitación

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) puso en marcha el procedimiento de observaciones previas a los pliegos de la licitación para concesionar la Vía Navegable Troncal, la principal arteria fluvial del comercio exterior argentino.

Según la Resolución 61/2025 publicada en el Boletín Oficial, los interesados tendrán un plazo de 10 días corridos para presentar sus comentarios sobre los proyectos de documentación técnica y legal.

La medida, firmada por el director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Miguel Arreseygor, declara "abierto el Procedimiento de Observaciones previas a los proyectos de Pliego de Especificaciones Técnicas y de Bases y Condiciones Particulares, en el marco del artículo 9° del Anexo II del Decreto Reglamentario N° 713/2024".

La convocatoria tiene como objetivo seleccionar un concesionario para "la realización de tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal", según detalla el artículo 1° de la resolución.

Alcance geográfico y régimen de concesión

El tramo comprendido en la futura licitación abarca desde "el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, actualmente en el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico".

El esquema será de "concesión de obra pública en el marco de licitación pública nacional e internacional a riesgo empresario sin aval del estado", lo que implica que el futuro concesionario asumirá la totalidad de los riesgos comerciales y financieros de la operación sin garantías estatales.

Importancia estratégica para las exportaciones argentinas

La resolución subraya la relevancia de la vía navegable para la economía nacional. Según los considerandos, "el procedimiento de selección proyectado reviste un interés estratégico para la República Argentina atento a que la Vía Navegable Troncal concentra el mayor movimiento logístico portuario del país, aglomera cerca de sesenta (60) terminales portuarias a lo largo de su cauce y constituye la ruta fluvial por la que se traslada aproximadamente el ochenta por ciento (80%) de las exportaciones del país".

En ese marco, el Gobierno nacional consideró que "teniendo en cuenta la trascendencia de la Vía Navegable Troncal para el desarrollo de la economía de la República Argentina, su relevancia estratégica y la función para el transporte y el comercio regional e internacional, resulta imperioso avanzar con la presente convocatoria y posterior llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional".

Antecedentes: licitación satisfecha y mesas de diálogo

El nuevo proceso se inicia tras el fracaso de la Licitación Pública N° 1/2024. Según recuerda la resolución, "a través de la Resolución 7 de fecha 20 de febrero del 2025 de esta Agencia Nacional de Puertos y Navegación se dejó sin efecto la precitada Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2024 motivada en que debía lograrse un procedimiento licitatorio en el que se asegure una mayor concurrencia de ofertas".

Para corregir el rumbo, la ANPYN convocó instancias de consulta con distintos sectores. La Resolución 18 del 8 de abril de 2025 creó la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Vía Navegable Troncal, cuyo propósito fue "crear los espacios de trabajo que le permitieron debatir los temas que fueran solicitados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en el marco del Decreto 709/2024, siendo ésta, una instancia para realizar aportes, contribuciones y sugerencias, generando el debate oportuno para la participación de los sectores".

Según destaca la resolución, "las Mesas de Diálogo Interdisciplinarias sobre la Vía Navegable Troncal han consolidado un espacio participativo y técnico que permitió relevar prioridades, consensos y disensos clave para reencauzar el proceso licitatorio que fuera dejado sin efecto, resaltando la amplia representación de diversos sectores -usuarios, cámaras, provincias, puertos, sindicatos, universidades y organismos internacionales- que han aportado insumos concretos para un nuevo pliego con mayor solidez jurídica, técnica y ambiental".

Participación de Naciones Unidas en la elaboración de los pliegos

Como parte del proceso de elaboración de los nuevos pliegos, la ANPYN recibió asistencia técnica internacional. El 28 de mayo de 2025 se suscribió "un Memorando de Entendimiento entre esta Agencia y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el que establece entre otras cuestiones, cooperación y facilitar y reforzar la colaboración entre las Partes, con carácter no exclusivo, en ámbitos de interés común".

El organismo de Naciones Unidas "participó de las Mesas de Dialogo Interdisciplinarias convocadas por la citada Resolución 18 del 8 de abril del 2025, lo que culminó en un informe de Recomendaciones y Buenas Prácticas, que incluye aportes y observaciones de carácter legal, técnico y económico". Ese documento también será publicado junto con los pliegos para conocimiento de los interesados.

Colaboración técnica de AGP en liquidación

La elaboración de la documentación contó además con el aporte de la Administración General de Puertos SAU, actualmente en proceso de liquidación. Según los considerandos, "en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto 709/2024 y a tenor de su capacidad técnica en la materia, esta Agencia solicitó a la Administración General de Puertos SAU -en liquidación- su colaboración en la confección de los proyectos e informes técnicos necesarios para la elaboración de la documentación y las bases".

Esa colaboración "abarcó la elaboración de los proyectos de Pliego de Especificaciones Técnicas y de Bases y Condiciones Particulares, así como la determinación de los estándares mínimos que deberán cumplirse para el desarrollo de la licitación proyectada, incluyendo los requisitos esenciales a ser exigidos".

Cómo presentar observaciones a los pliegos de la Vía Navegable Troncal

Los interesados en formular comentarios a los pliegos deberán hacerlo "por escrito, dentro del plazo de diez (10) días corridos, contados a partir del día de la publicación.

Las presentaciones deben realizarse mediante el formulario oficial aprobado como Anexo I de la resolución, disponible en el sitio web de la agencia. La norma advierte que "las observaciones que no se ajusten a lo establecido en el Anexo I, no serán consideradas en el marco del procedimiento".

Respecto del alcance de las presentaciones, la resolución aclara que "las observaciones, opiniones y/o sugerencias que se formulen en el procedimiento que regula la presente resolución no tendrán carácter vinculante, sin perjuicio de lo cual se receptarán exclusivamente aquellos aportes que se consideren convenientes y conducentes, a entendimiento de las áreas técnicas de esta Agencia Nacional de Puertos y Navegación".

Próximos pasos del proceso licitatorio

Una vez cerrado el período de consulta, las gerencias de Coordinación Legal y Administrativa y de Coordinación Técnica de la ANPYN "deberán intervenir en el análisis, ordenamiento y respuesta de las observaciones, elevando un Informe Final de firma conjunta, el que será publicado en el sitio web de esta Agencia por el plazo de diez (10) días".

