Argentina tuvo el menor déficit comercial del año con Brasil
El intercambio comercial bilateral entre Argentina y Brasil alcanzó los US$ 2.331 millones en noviembre, marcando una caída interanual del 5,5%.Argentina05/12/2025
Un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), destaca que el intercambio bilateral entre Argentina y Brasil fue de US$ 2.331 millones en noviembre, 5,5% inferior al registrado en el mismo mes de 2024.
Las ventas argentinas a Brasil cayeron 7,8% con relación a noviembre del año pasado y 11,1% frente a octubre. Por su parte, las importaciones anotaron una caída interanual del 3,4%, la primera de este año y que representó una reducción de 25% respecto a octubre de 2025.
El saldo comercial entre ambos países fue deficitario para Argentina por U$S 129 millones, el menor del año. El desequilibrio acumulado en el año alcanza a US$ 5.250 millones.
"La baja interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de noviembre (7,8%) correspondió principalmente a la caída de vehículos automotores de pasajeros, trigo y centeno no molidos, partes y accesorios de vehículos automotores y propano y butano licuados" destaca la CAC.
Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil que tiene un elevado superávit comercial. A su vez, se ubicó tercera entre los principales compradores de Brasil.
Con información de El Economista
A través del Decreto 864/2025, la administración Milei puso en marcha el nuevo marco estratégico del sistema de inteligencia y ordenó a la SIDE elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional.
“Volvimos al mercado de capitales”: Milei destacó la colocación del bono 2029
El presidente Javier Milei destacó la emisión de un bono en pesos bajo ley local con vencimiento en 2029 y un cupón del 6,5%.
ATE va al paro el 9 de diciembre contra la reforma laboral y el recorte estatal
La Asociación Trabajadores del Estado confirmó este viernes un paro nacional para el 9 de diciembre con movilización al Congreso.
El Banco Galicia anticipó que el pico de la morosidad crediticia se alcanzará en marzo de 2026, proyectando un costo del riesgo de entre el 9% y 10%, con la cartera irregular en torno al 6% o 7%.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de CABA, la Canasta de Bienes y Servicios para una pareja de adultos jubilados que debe alquilar se ubicó en $1.932.067 durante octubre de 2025.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.