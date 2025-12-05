Argentina tuvo el menor déficit comercial del año con Brasil

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), destaca que el intercambio bilateral entre Argentina y Brasil fue de US$ 2.331 millones en noviembre, 5,5% inferior al registrado en el mismo mes de 2024.

Las ventas argentinas a Brasil cayeron 7,8% con relación a noviembre del año pasado y 11,1% frente a octubre. Por su parte, las importaciones anotaron una caída interanual del 3,4%, la primera de este año y que representó una reducción de 25% respecto a octubre de 2025.

El saldo comercial entre ambos países fue deficitario para Argentina por U$S 129 millones, el menor del año. El desequilibrio acumulado en el año alcanza a US$ 5.250 millones.

"La baja interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de noviembre (7,8%) correspondió principalmente a la caída de vehículos automotores de pasajeros, trigo y centeno no molidos, partes y accesorios de vehículos automotores y propano y butano licuados" destaca la CAC.

Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil que tiene un elevado superávit comercial. A su vez, se ubicó tercera entre los principales compradores de Brasil.

