Panamericana: un camión volcó y hay corte total en ambos sentidos

Un camión de gran porte que circulaba por la Autopista Panamericana en la madrugada de este jueves volcó a la altura del kilómetro 41,5, en Ingeniero Maschwitz y hay colapso en el tránsito.

El vehículo transportaba aceite comestible y, tras el vuelco, perdió parte de la carga y quedó cruzado en los dos carriles, razón por la cual quedó obstruida la circulación en ambos sentidos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el corte de tránsito es total en ambos sentidos, por lo que el desvío de los vehículos es por la colectora del Ramal Campana.

El conductor del camión fue trasladado para recibir atención médica a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín y se encuentra fuera de peligro, mientras que bomberos y dos grúas trabajan en el lugar.

Por el momento las tareas están abocadas a la limpieza de la carga desparramada por el asfalto, para luego continuar con la remoción del camión.