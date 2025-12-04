Nueva ofensiva rusa: cinco muertos y severos daños en Odessa tras ataque con drones

Una nueva ola de ataques rusos en las últimas horas provocaron la muerte de dos civiles en la región de Donetsk y otros tres en la sureña Kherson, además de dañar infraestructuras energéticas en la ciudad portuaria de Odessa, según reportaron autoridades regionales ucranianas.

Los dos fallecidos en Donetsk estaban en Kostiantínivka, localidad cercana al frente de combate y uno de los puntos bajo presión constante por parte de las fuerzas rusas. En Kherson, las víctimas mortales se registraron en el sector de la región que permanece bajo control ucraniano, separado de la orilla oriental —ocupada por Rusia— por el río Dniéper.

Las zonas próximas al frente reciben ataques frecuentes con artillería, drones, bombas aéreas y ocasionalmente misiles. Por su parte, el ataque a las infraestructuras energéticas de Odesa se produjo mediante bombardeos con drones de larga distancia dirigidos contra el principal puerto marítimo ucraniano.

El jefe de la Comisión Electoral Independiente de la región de Odessa, Oleh Kiper, informó vía Telegram que hasta el momento son siete las víctimas del ataque.

De acuerdo con Ivan Fedorov, gobernador del óblast de Zaporizhia, 588 vehículos aéreos no tripulados de diversas modificaciones (principalmente FPV) atacaron Ucrania y 3 bombardeos del lanzacohetes múltiple autopropulsado y blindado MLRS sobre Novoandriivka y Dobropillia en Donetsk, y Charivne en Odessa fueron parte de la ofensiva.

El mandatario de la región también informó que hasta el momento hubo 30 informes de daños a viviendas, vehículos e instalaciones de infraestructura.

El Servicio de Emergencias del Estado en la región de Odessa informó que, durante la noche del 4 de diciembre, un ataque de drones rusos dañó el equipo de los rescatistas mientras atendían las consecuencias de un bombardeo anterior.

“Esta noche, mientras neutralizaba las consecuencias de un ataque enemigo, este lanzó insidiosamente un segundo ataque con drones. Como resultado del ataque, el equipo de extinción de incendios del Servicio Estatal de Emergencias resultó dañado”, comunicó la entidad en su cuenta de Facebook.

El ataque provocó un incendio en una instalación de infraestructura energética, mientras que el edificio administrativo cercano, próximo a bloques residenciales y autos, también sufrió daños.

En un departamento, dos personas quedaron atrapadas debido a la onda expansiva; los rescatistas y la policía lograron liberarlas y trasladarlas para que recibieran atención médica. Los psicólogos del servicio de emergencias trabajaron en los puntos atacados por Moscú y brindaron ayuda a 33 personas, entre ellos seis niños.

El ataque contra Ucrania surge luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara como “muy positiva” la reunión entre sus enviados especiales y el presidente ruso Vladimir Putin, destinada a explorar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. El encuentro, realizado el martes en el Kremlin, tuvo una duración de cinco horas y contó con la participación de Steve Witkoff, representante de la Casa Blanca, Jared Kushner, asesor presidencial y yerno de Trump, y el propio Putin.

Trump resaltó que la delegación estadounidense percibió una actitud favorable de Putin hacia una solución negociada del conflicto. “Ayer tuvieron una reunión muy buena con el presidente Putin”, señaló el mandatario. Según Trump, los enviados estadounidenses le informaron que el líder ruso dejó la impresión de buscar una salida negociada al enfrentamiento. “Su impresión fue que le gustaría que la guerra terminara”, expresó Trump desde la Casa Blanca.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky expresó el martes pasado un moderado optimismo respecto a los avances en los esfuerzos de paz relacionados con la guerra contra Rusia, resaltando la agilidad de las negociaciones y la implicación activa de Estados Unidos para alcanzar una solución al conflicto.

“Mis palabras reflejan un poco de optimismo debido a la rapidez de las negociaciones y al interés mostrado por parte estadounidense. Esto demostró que Estados Unidos no está renunciando ahora a ningún tipo de diálogo diplomático, lo cual es positivo”, señaló Zelensky en el acto celebrado en la capital irlandesa.

Con información de Infobae