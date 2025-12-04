La estructura cedió con el dueño adentro. Vecinos y bomberos lograron sacarlo entre los restos de la construcción. Presenta politraumatismos y posibles fracturas.
Encontraron muerto al policía que había desaparecido en el río Paraná
El cadáver estaba en una zona conocida como el Banquito de los Rodríguez. Familiares y peritos forenses confirmaron la identidad del ex policía, que tenía antecedentes judiciales.Provincias04/12/2025
El exsubcomisario Gustavo Fabián Ibarra, de 39 años, fue encontrado muerto este miércoles luego de haber desaparecido el 22 de octubre cuando cayó al río Paraná tras un accidente con su lancha.
El hallazgo ocurrió frente a la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, donde un pescador dio aviso a las autoridades.
Según informaron fuentes policiales, el cuerpo apareció en una zona conocida como el Banquito de los Rodríguez, a la altura del kilómetro 438 del río. Fue un pescador quien vio el cadáver flotando y avisó de inmediato a Prefectura Naval. Con autorización del fiscal federal de San Lorenzo, Agustín Mori, el cuerpo fue retirado del agua y trasladado a la morgue de Rosario para su identificación.
Las tareas de reconocimiento se complicaron por el avanzado estado de descomposición, por lo que la participación de la familia fue clave. Investigadores señalaron que hubo coincidencias físicas —edad, contextura, ausencia de tatuajes y una cicatriz en la pierna izquierda— que apuntaban a Ibarra. La confirmación definitiva llegó con el fichaje dactiloscópico.
Un caso cargado de antecedentes y preguntas abiertas
Ibarra era oriundo de Rosario y se había desempeñado como subcomisario de la Policía de Santa Fe. Al momento del accidente, cumplía una condena de dos años de prisión en suspenso tras un juicio abreviado, según publicó El Litoral. También había sido detenido en Villa Gesell por tenencia ilegal de un arma de 9 mm y por trasladar dinero en efectivo y cheques, aunque posteriormente recuperó la libertad mediante un acuerdo judicial.
Pese al hallazgo del cuerpo, la investigación sobre las causas del accidente y la muerte continúa abierta, a la espera de estudios forenses que permitan reconstruir qué ocurrió en las aguas del Paraná.
