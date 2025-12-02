El gobernador Claudio Poggi firmó un decreto que excluye del programa Estampillas Escolares a quienes hostiguen a otros estudiantes.
Rescatan a cuatro menores abandonados en Misiones
La policía asistió a niños que permanecían encerrados y sin alimentos desde el sábado; quedaron bajo custodia de su tía.Provincias02/12/2025
Cuatro menores fueron rescatados en Misiones luego de una denuncia por estado de abandono y ante las primeras consultas se supo que no se alimentaban desde el sábado, día en el que su mamá los dejó encerrados y se retiró del domicilio.
Personal de la Unidad Regional II de Policía de Misiones asistió hasta la localidad de Villa Bonita por una alerta ciudadana sobre cuatro niños que se encontraban en estado de vulnerabilidad extrema dentro de un departamento de alquiler situado sobre la calle Puerto Iguazú.
“Al arribar al inmueble, se constató la presencia de un niño de 2 años, dos niñas de 3, y otra de 4, quienes permanecían encerrados y sin alimentos desde el sábado por la tarde, momento en que su madre se habría ausentado del domicilio, sin datos actuales sobre su paradero”, destaca el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Ante el cuadro crítico de los menores, los efectivos en primera instancia adquirieron alimentos de primera necesidad para brindar asistencia inmediata, como así también dieron intervención al gabinete interdisciplinario policial de esa jurisdicción.
En medio del operativo los agentes se lograron contactar con la Mary Graciela R. (26), tía de los niños, “quien se hizo presente en el lugar y manifestó desconocer la situación en la que se encontraban sus sobrinos”.
Ante la situación, se procedió a la entrega de los menores a su tía para guarda y custodia responsable, hasta tanto se definan nuevas medidas del sistema de protección.
En paralelo que se realizaron entrevistas con los vecinos, quienes coincidieron en que la situación detectada sería habitual y que la madre los dejaría solos, encerrados y sin alimentos durante varios días.
En ese contexto, se requirió la intervención del equipo de Asistentes Sociales de la Municipalidad de Oberá, que fue activado para el abordaje del grupo familiar y el seguimiento institucional del caso.
La causa fue informada al Juzgado y organismos provinciales competentes para la continuidad de las investigaciones y el resguardo integral de los menores.
