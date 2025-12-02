La policía asistió a niños que permanecían encerrados y sin alimentos desde el sábado; quedaron bajo custodia de su tía.
San Luis sancionará a alumnos que hagan bullying
El gobernador Claudio Poggi firmó un decreto que excluye del programa Estampillas Escolares a quienes hostiguen a otros estudiantes.Provincias02/12/2025
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó un decreto para excluir del programa Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro a los alumnos que hostigaron de forma física, sexual, psicológica o verbal a otros, con el objetivo de promover una convivencia.
El decreto firmado por Poggi establece que los estudiantes podrán ser excluidos del beneficio en caso de que incurran en prácticas de bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia. También se resolvió un plazo máximo de un año desde el egreso para realizar reclamos relacionados con el programa.
En tal sentido, el Ministerio de Educación de San Luis marcó que la modificación busca estimular la convivencia pacífica y el respeto en las instituciones educativas. De esta manera, los alumnos deberán acreditar una buena conducta y también se analizará el trato hacia docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza.
El esquema sancionatorio regirá desde el ciclo lectivo 2026 y las autoridades podrán descontar el equivalente en estampillas correspondiente al año en curso a los estudiantes que realicen alguna de las conductas mencionadas. En caso de verificarse la reiteración de la conducta en tres oportunidades en el mismo ciclo lectivo o en años continuos o discontinuos, se procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta la fecha.
Las señales para detectar si un niño sufre bullying
- Cambios en el estado de ánimo
- Ansiedad
- Cambios en el rendimiento escolar
- Mostrar señales de aislamiento
- Conductas regresivas, aniñadas o no aptas para su edad (hacerse pis en la cama)
- Cambios en el sueño
Síntomas físicos o psicosomáticos
- Comenzar a enfermarse
- Manifestar alergias
- Pérdida del disfrute en actividades que antes resultaban placenteras
- Evitar ir a la escuela (poniendo excusas o haciendo algún tipo de berrinche)
- Significativa baja de autoestima: hablar negativamente de sí mismos

