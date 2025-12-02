Un amplio operativo de Policía, Bomberos y el SAME evitó que el hombre se arrojara desde la estructura ubicada en Santa Fe y Juan B. Justo. Fue trasladado al Hospital Rivadavia.
Intendente electo confirmó $500.000 de plus a municipales
El intendente electo de Mercedes, Corrientes, confirmó que el personal municipal de planta de la comuna recibirá un plus extraordinario de $500.000. El jefe comunal, que asume en nueve días, aseguró que cumplirá con lo prometido.Provincias02/12/2025
“Deben estar tranquilos, vamos a cumplir con lo prometido”, aseguró este lunes el jefe comunal electo de Mercedes. Se trata de un plus de $500.000 para personal de planta de dicha comuna. También aseguró que al resto de los trabajadores se les mejorará los pluses que perciben en la actualidad.
“Deben estar tranquilos vamos a cumplir con lo prometido, el personal de planta va a cobrar el medio millón de pesos y los restantes seguramente vamos a mejorar el plus que están recibiendo, por otra parte, la totalidad del personal municipal va a recibir la caja navideña”, expresó el intendente que asumirá la comuna dentro de 9 días.
Además, afirmó estar trabajando para que el bloque de concejales de su espacio político, logre la Presidencia del Concejo Deliberante para el próximo año legislativo. “Hoy creo que tenemos los números para llegar a la presidencia, pero esto se define en las últimas horas, tampoco me desvela ese tema, si sería importante lograr ese objetivo para poder trabajar en conjunto”, dijo.
Con información de Radio City
Una mujer de 26 años fue detenida tras agredir a auxiliares y a una adolescente en la escuela N°29; sindicatos docentes denuncian falta de protección y convocan a paro.
Las llamas se iniciaron en el vehículo, que estaba guardado en la cochera. Luego, el fuego se extendió al resto de la propiedad y afectó especialmente a una persona, que fue internada en el Hospital Evita.
La fuga ocurrió en Bernardo de Irigoyen; drones, canes y apoyo de la Policía de Brasil participan en la búsqueda de los prófugos.
Gerónimo Carabajal, de 26 años, murió apuñalado en medio de una pelea que comenzó dentro del salón y siguió en la calle. El agresor intentó escapar en una camioneta, pero fue capturado.
La provincia superó la marca de San Luis y confirmó un momento de gran vitalidad para esta especie amenazada. El hallazgo refleja buen estado ambiental y disponibilidad de alimento de la zona.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.