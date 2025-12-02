Intendente electo confirmó $500.000 de plus a municipales

“Deben estar tranquilos, vamos a cumplir con lo prometido”, aseguró este lunes el jefe comunal electo de Mercedes. Se trata de un plus de $500.000 para personal de planta de dicha comuna. También aseguró que al resto de los trabajadores se les mejorará los pluses que perciben en la actualidad.

“Deben estar tranquilos vamos a cumplir con lo prometido, el personal de planta va a cobrar el medio millón de pesos y los restantes seguramente vamos a mejorar el plus que están recibiendo, por otra parte, la totalidad del personal municipal va a recibir la caja navideña”, expresó el intendente que asumirá la comuna dentro de 9 días.

Además, afirmó estar trabajando para que el bloque de concejales de su espacio político, logre la Presidencia del Concejo Deliberante para el próximo año legislativo. “Hoy creo que tenemos los números para llegar a la presidencia, pero esto se define en las últimas horas, tampoco me desvela ese tema, si sería importante lograr ese objetivo para poder trabajar en conjunto”, dijo.

Con información de Radio City