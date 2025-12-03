Analistas advierten que el dólar podría enfrentar un “triple golpe” antes de fin de año

El dólar podría enfrentar un período especialmente delicado hacia fin de año, justo cuando suele atravesar su etapa estacional más débil. Analistas de Standard Bank y Deutsche Bank advierten que la moneda estadounidense podría sufrir un “triple golpe” de riesgos simultáneos que presionarían a la baja su cotización global. En lo que va del año, la moneda estadounidense se derrumbó más de 8% y en un mes se depreció casi 1%.

Según Standard Bank, uno de los factores clave sería un inminente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que podría declarar ilegales ciertos aranceles, afectando directamente la política comercial impulsada por Donald Trump. A esto se suma la posibilidad de que Kevin Hassett —actual director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y asesor cercano al presidente— sea designado para liderar la Reserva Federal.

Hassett se ha manifestado a favor de recortes agresivos de tasas, por lo que su eventual llegada a la Fed podría recalibrar expectativas de política monetaria y ejercer más presión bajista sobre el dólar.

Japón, otro frente de impacto: ¿repunte del yen?

El tercer componente de este riesgo múltiple es Japón. Tanto Standard Bank como Deutsche Bank consideran probable que el Banco de Japón suba las tasas este mes, lo que podría generar una apreciación significativa del yen frente al dólar. Históricamente, cada movimiento alcista del BoJ ha impulsado subas fuertes de la divisa japonesa.

Los mercados ya asignan una probabilidad del 80% a un aumento de 25 puntos básicos, luego de que el banco central diera señales claras de un giro hacia una política más contractiva.

Un diciembre “típicamente adverso” para el dólar

A este conjunto de riesgos se le suma un factor estacional. “Diciembre ha sido, con facilidad, el peor mes para el dólar en la última década”, recordó Tim Baker, estratega de Deutsche Bank. En esta época del año, la liquidez del mercado se reduce y muchos operadores venden dólares para ajustar carteras, cristalizar ganancias y reposicionarse de cara al año siguiente.

Con esta combinación, Standard Bank cree que la divisa podría sufrir un impacto significativo antes de fin de año —o, a más tardar, a comienzos de 2026—. “Un fallo adverso sobre los aranceles, una Fed liderada por Hassett y un alza de tasas en Japón conformarían un triple golpe para el dólar”, advirtió Steven Barrow, jefe de estrategia del G10 en la entidad.

Proyecciones: ¿hasta dónde podría caer el dólar?

Deutsche Bank estima que la moneda podría retroceder hacia los mínimos del tercer trimestre de 2025, lo que implicaría una caída cercana al 2% desde los niveles actuales.

Por su parte, Van Luu, director global de divisas de Russell Investments, señaló que un nombramiento de Hassett al frente de la Fed inclinaría aún más la política monetaria hacia un sesgo dovish. Esto podría llevar al dólar a debilitarse incluso por debajo de los mínimos de cuatro años frente al euro, alrededor de u$s1,19.

“Sería difícil imaginar que una sentencia que invalide un pilar clave de la política comercial de Trump no tenga repercusiones en el dólar”, agregó Barrow.

